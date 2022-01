Alberto Fernández criticó a la Corte Suprema: "Degradó su credibilidad durante la gestión de Macri"

El presidente Alberto Fernández volvió a cargar este lunes contra la Corte Suprema de Justicia tras cuestionar su funcionamiento y sostener que "empezó a degradarse su credibilidad" a partir de la gestión del ex presidente Mauricio Macri.

"Quiero ser respetuoso de las instituciones, pero también soy un hombre que respeta el estado de derecho y que entiende que la Justicia es uno de los tres poderes de la República. Hay algo que está funcionando mal, hay un problema de funcionamiento muy serio", comenzó diciendo el jefe de Estado en diálogo con Radio AM 750.

Récord: la Corte Suprema falló en 21.053 causas y realizó 8.358 sentencias en 2021

El primer mandatario consideró que la Corte "sólo tuvo velocidad para actuar en algunos casos" y cuestionó la situación de la dirigente social Milagro Sala, sobre quien sostuvo que no debería continuar detenida. "Es un tema preocupante por la forma en que los procesos se desarrollaron según dicen muchos organismos de derechos humanos", señaló.

"El abuso que se hizo de la prisión preventiva durante los cuatro años del gobierno anterior es increíble", comentó Fernández, al tiempo que también apuntó contra el uso de la figura de "asociación ilícita" en diferentes casos, entre los que incluyó el de la líder de la Organización Túpac Amaru.

Por otro lado, recordó que cuando el Máximo Tribunal fue reformado por Néstor Kirchner en 2003 "no buscamos jueces que fueran afines a nosotros. Así llegaron Elena Highton, (Ricardo) Lorenzetti, (Eugenio) Zaffaroni, Carmen Argibay, que fue tan importante, y se quedaron inclusive tres miembros que merecían todo nuestro respeto, que eran De Lucio, Petracchi y Carlos Fayt".

"Desde que Macri propuso nombrar en comisión a dos jueces de la Corte (Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz), empezó a degradarse la credibilidad", señaló. Sobre esta línea, indicó que en una de esas causas de espionaje en los tribunales federales, "la Cámara Federal rápidamente se ocupó de quitar la figura de asociación ilícita sobre los que aparecían involucrados" y dijo que eso no ocurrió en los años del gobierno de Cambiemos.

Milagro Sala contradijo a Alberto Fernández: "Dice que habla seguido conmigo, pero no"

Además, calificó de "increíble" el fallo sobre la inconstitucionalidad de la ley que rige al Consejo de la Magistratura y ordenó su reforma. "Un alumno de primer año sabe que una ley que ha sido derogada no puede nunca recuperar su utilidad por una sentencia", lanzó.

"Cuando la Justicia funciona mal, no es que funciona mal para un ex presidente o ex ministro, funciona mal para los ciudadanos. El problema de la Justicia es muy agudo y por eso hay que asumirlo", agregó el mandatario.

Caso de la "Gestapo" Antisindical

Sobre la grabación donde se ve a funcionarios de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal junto a empresarios y agentes de Inteligencia, donde hablan sobre presuntos "armados de causas" contra dirigentes sindicales, el Presidente rechazó las explicaciones de la actual diputada de Juntos por el Cambio.

"Cristina Caamaño (interventora de la AFI) me informó que había encontrado eso y me lo mandó por escrito. Después me mostró el video y le dije que hiciera la denuncia. Es muy preocupante que haya mandado a un ministro y a un intendente a reunirse con agentes de inteligencia y empresarios para inventar la manera de meter preso a un sindicalista", concluyó.