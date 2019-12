Alberto Fernández recibió a jubilados y prometió priorizar a los que "están en el pozo de la pobreza"

En medio de la polémica por el megaproyecto de ley que busca, entre otras cosas, suspender la fórmula para calcular los haberes previsionales, el presidente Alberto Fernández recibió este miércoles 18 de diciembre en Casa Rosada a un grupo de jubilados del municipio bonaerense de Hurlingham, y prometió "priorizar" a los que "fueron abandonados por el Estado".

"Vamos a priorizar a los que están en el pozo de la pobreza y fueron abandonados por el Estado", enfatizó Fernández ante el grupo de adultos mayores de distintos centros de jubilados del partido bonaerense de Hurlingham. El encuentro, que se extendió por aproximadamente media hora, fue gestionado por propio el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, aliado de Fernández.

El Presidente compartió una merienda en el Salón Eva Perón de Casa Rosada junto a los adultos mayores, quienes tras un recorrido por el Salón Blanco y otros espacios de Casa de Gobierno le regalaron al jefe de Estado "tortas y pastelitos".

"Fue un encuentro espectacular, muy lindo y emocionante. Me gustó mucho. Esperemos que cumpla todo", señaló la tesorera del Centro de Jubilados y Pensionados Atepam, ubicado en la localidad de Villa Tesei, en declaraciones a los periodistas acreditados en Casa Rosada.

Ante una consulta de NA sobre los temas tratados con el Presidente, respondió: "Charlamos de todo lo que se puede hacer y nosotros le agradecimos. Por ser jubilados nosotros necesitamos el apoyo de él como se lo vamos a dar nosotros".

En ese marco, precisó que le manifestaron su "apoyo" a Alberto Fernández", y resaltó: "Nos dijo que se iba a ocupar en general de los que más necesitan, que era su prioridad. Dijo que iba a hacer lo posible para mejorar (el haber jubilatorio), pero no dijo montos".

En tanto, aclaró que "no" hablaron con el jefe de Estado la cuestión de los medicamentos porque no surgió el tema en el encuentro. "Ningún jubilado se expresó sobre su situación personal porque se había acordado que no trajéramos cuestiones personales sino generales", agregó.

