El futuro de la cuarentena transita sus horas decisivas, sobre todo para el Área Metropolitana de Buenos Aires, zona que hoy concentra el 96% de los nuevos casos de coronavirus. Tras el encuentro entre Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof para acordar los pasos a seguir, el jefe de Gobierno porteño y el gobernador bonaerense mantendrán reuniones separadas con el presidente Alberto Fernández este miércoles 3 de junio, para avanzar en los próximos anuncios sonbre el aislamiento. Como adelantó PERFIL, en la Provincia no se esperan cambios, mientras que en la Ciudad se buscará flexibilizar actividades de esparcimiento y comercios.

El primer encuentro presidencial será con Kicillof a las 11, en una recorrida que harán en una refinería de Axion, en la localidad bonaerense de Campana. Si bien se prevé que el gobernador no implemente cambios, a las 17 se reunirá con el comité de expertos para "evaluar las medidas a seguir", según informaron desde su entorno.

A las 18 será el turno de Rodríguez Larreta, quien se trasladará a la Residencia de Olivos para plantearle al mandatario nacional "una propuesta para ampliar las salidas a los menores", según publicó Noticias Argentinas. Sobre ese punto, Fernández ya se expresó a favor, al considerar que "perturbador" para los niños estar "encerrados las 24 horas".

En la previa, Kicillof y el referente del PRO se reunieron este martes 2 de junio en una sede del Gobierno porteño para evaluar la situación epidemiológica, y poner en común acuerdo cómo será la próxima etapa de aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus.

Nos reunimos con @horaciorlarreta para evaluar la situación epidemiológica, sanitaria y social del AMBA de cara a la próxima etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio. pic.twitter.com/ScR5QeRRL7 — Axel Kicillof (@Kicillofok) June 2, 2020

En el caso de la Ciudad, se analiza habilitar ciertas actividades que podrían sumarse a las salidas recreativas de los menores de 16 años, mientras que en territorio bonaerense entienden que la situación no permitiría una mayor flexibilización, e incluso el gobernador bonaerense no descartó "retroceder" una fase de la cuarentena. No obstante, eso se aplicaría solo en caso de que en algún distrito surja un foco de contagio masivo, como sucedió en el interior de la provincia, donde la apertura es mayor que en los municipios más poblados.

En esa línea, según pudo saber este medio, el gobernador apunta a flexibilizar la actividad industrial en los distritos del conurbano antes que las actividades de esparcimiento, por lo que se espera que anuncie que no habrá cambios en los 40 distritos del Área Metropolitana de Buenos Aires, salvo la apertura de nuevas industrias, a pedido de los intendentes.

Mientras tanto, Larreta analiza opciones posibles para flexibilizar la cuarentena, con el objetivo de sumar actividades de esparcimiento y comercios que están afectados por la paralización de la actividad económica. En conferencia de prensa, el ministro de Salud Fernán Quirós confirmó que estudian las "actividades de bajo riesgo" que podrían incorporarse, entre las que se habla del running y andar en bicicleta, pero no hay aún demasiadas especificaciones. Respecto a la reapertura de comercios, se evalúa aquellos que se habían abierto y, en los últimos diez días, fueron cerrados nuevamente.

Los anuncios. El viaje que concretará el Presidente el próximo viernes a las provincias de La Pampa y Neuquén condiciona la fecha para los anuncios correspondientes al aislamiento. Según pudo saber PERFIL, la habitual conferencia de prensa entre los tres —que suele realizarse los viernes o los sábados—, podría adelantarse para este jueves 4 de junio, antes de que el jefe de Estado vuelva a viajar al interior. Desde Jefatura de Gabinete, sin embargo, relativizan la posibilidad, por los tiempos necesarios para coordinar los anuncios.

