Fernández tras reunirse con Kerry: "Le planteé bajar deuda a países que abordamos el cambio climático"

El presidente Alberto Fernández se reunió durante casi una hora en Roma con John Kerry, el funcionario norteamericano de la gestión de Joe Biden enviado por el Clima. Allí repasaron la agenda climática de ambas regiones, acordaron ampliar reuniones entre Estados Unidos y América del Sur, intercambiaron opiniones sobre Venezuela y la situación de la Argentina respecto a la deuda con el FMI.

A la salida del encuentro, Fernández dijo a los periodistas que se iba "muy contento" porque "alcanzamos todos los objetivos que planteamos. Con la deuda que era lo que más nos preocupaba, pero también con otros temas que ya se van a ir enterando".

Si bien la reunión giró en torno a lo climático, el eje principal de la gira del mandatario argentino nunca dejó de ser la búsqueda de apoyo internacional respecto de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Es por eso que Alberto le comentó la propuesta que también le hizo a la directora del fondo, Kristalina Georgieva, que se le bajara la deuda a los países comprometidos con el cambio climático.

"El eje fue centralmente en cambio climático, le conté mi posición que tenía con Kristalina Georgieva, le planteé que deberíamos repensar formas de financiamiento para los países que abordan el cambio climático y que eso también podría darse con países que son deudores y que en vez de dar recursos podían bajar deuda. Y él me dijo que estaba dispuesto a que todo esto se discutiera", comentó el jefe de Estado.

Y agregó que podría haber reuniones con Estados Unidos para trabajar sobre el medio ambiente: "Abordamos los temas que nos preocupan a los dos como país. Le expresé que era muy auspicioso la reunión que organizó Estados Unidos sobre el tema ambiental. Que celebraba el regreso de los Estados Unidos al acuerdo con París. Que era muy tranquilizador. Me preguntó cuál era mi vocación de trabajar juntos en América Latina y le dije que contara conmigo absolutamente para todo en este tema. Hablamos de hacer un encuentro de la región con Estados Unidos y le dije que yo con gusto ayudaba a promoverla y organizarla y después tocamos temas que tienen que ver con nosotros".

No obstante, aclaró que "no le hablé de Biden. Hablamos de hacer un encuentro de los Estados Unidos y América del Sur para encarar en conjunto el tema del cambio climático. No sé si será con la participación de Biden o no".

Por otro lado, Fernández reconoció que se habló de la situación de Venezuela, aunque no amplió con exactitud lo conversado: "Me pidió mi opinión de Venezuela y le dije lo que yo veo".

Por último, ante la consulta de lo que publicó Bloomberg sobre un presunto arreglo con el Club de París, el Presidente mantuvo la cautela: "No le pedí al FMI que le escriba una carta al Club de París. Hay que preguntarle a los informantes de Bloomberg. No tengo idea", cerró Alberto Fernández con una sonrisa, como escondiendo la confirmación.

JD / CP