Alberto redobló la apuesta: "No sé qué piensa ni qué quiere Berni"

Luego de que Sergio Berni le solicitara a su par de Seguridad en Nación, Sabina Frederic, que retire las Fuerzas Federales del territorio bonaerense, el presidente Alberto Fernández recordó que "las provincias son responsables de su seguridad". Además, intentó despegarse de la polémica al asegurar que "no hay un cortocircuito", y agregó: "No lo conozco, no sé qué piensa ni qué quiere".

Según trascendió, Berni le envió una carta a Frederic para que retire las fuerzas federales de la Provincia ya que "sin una conducción clara no solo resulta estéril, sino que agrava y complejiza la operatividad diaria de los elementos policiales provinciales, poniendo en situación de detrimento a la Provincia que concentra más del 40 por ciento de la población del país".

Las definiciones más importantes de Alberto Fernández luego de la gira por Europa

La misiva fue enviada casi un mes después de la reunión que ambos mantuvieron "para mejorar el despliegue de las Fuerzas Federales en ese territorio y para ofrecer capacitaciones para la policía bonaerense". No es la primera vez que los ministros protagonizan una disputa. Al inicio de la gestión de Alberto Fernández, se diferenciaron por el uso de las pistolas taser, que fueron implementadas por Patricia Bullrich y retiradas con la llegada del Frente de Todos al gobierno.

Sí estoy conforme con el pensamiento de mi ministra que comparto todo lo que dice

Consultado por la disputa, el Presidente descartó que exista un "cortocircuito" porque "todos queremos trabajar para que los bonaerenses vivan en paz y la inseguridad no sea un problema. El ministro tiene un método propio, que lo aplique, que sé yo... Es su responsabilidad, no la mía. No lo conozco (su línea política), no sé qué piensa ni qué quiere, me preocupa lo que proponemos nosotros desde el estado nacional. Hay que recordar que las provincias son responsables de su seguridad", agregó en diálogo con Radio Continental.

La interna entre Berni y Frederic es alarmante. Cuando la política de seguridad muestra grietas, los únicos beneficiados son los delincuentes y los perjudicados son los ciudadanos #Conlaseguridadnosejuega https://t.co/ufEQ9RFAgV — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) February 10, 2020

En paralelo, el exgobernador de Mendoza Alfredo Cornejo se sumó al debate y expresó: "La interna entre Berni y Frederic es alarmante. Cuando la política de seguridad muestra grietas, los únicos beneficiados son los delincuentes y los perjudicados son los ciudadanos".

DR CP