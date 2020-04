Alberto Fernández sobre los sobreprecios: "El primero que va a perseguir al corrupto es el Presidente"

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, se refirió este lunes al escándalo de las multitudinarias filas en los bancos en plena cuarentena por el coronavirus y a la denuncia hecha contra el Ministerio de Desarrollo Social por el pago de sobreprecios en productos alimenticios: "Yo creo en la honestidad de Daniel Arroyo, que propuso abrir una investigación dentro del Ministerio", afirmó, y contó que el funcionario "planteó que estas empresas se plantaron y no quisieron bajar los precios, y en el dilema, él eligió alimentar a la gente".

"Hay mayor demanda de alimentos y algunos se aprovechan", acusó Fernández, quien afirmó que "el primero que va a perseguir al corrupto es el Presidente" y que no tiene "ninguna intención de apañar a un corrupto en mi gobierno". "Pero yo no voy a permitir que se pague lo que no s tiene que pagar y no voy a permitir que alguien aproveche la situación que vive Argentina para llenar sus bolsillos", dijo al ser entrevistado en Todo Noticias.

Ante esto, Fernández dijo que quiere reunirse con el diputado nacional Mario Negri (Juntos por el Cambio) "para organizar un grupo que siga de cerca como evolucionan las compras". "Lo de Desarrollo Social surgió porque es público, alguien se puso a mirar, y lo bien que hizo", analizó.

Con respecto a la masiva concurrencia de argentinos en los bancos el pasado viernes, Fernández reconoció que "se mezclaron muchas cosas" y que "hubo un error" comunicacional de parte del Gobierno: "Mucha gente vio los bancos abiertos y se volcó a hacer trámites que no tenían nada que ver con las jubilaciones y eso generó un problema. Había un montón de jubilados además que no habían cobrado su jubilación vieron el banco abierto y fueron. Y hay muchos jubilados que confían más en que el cajero les dé el dinero que se los dé el cajero automático".

"Lamentablemente nos pasó y nos hizo pasar un trago amargo. Pero en 24 horas reaccionamos", recordó. "Al día siguiente ya estaba todo ordenado. Nosotros fallamos en no explicar que estaban los bancos abirtos solo para pagar pensiones no contributivas, entonces fue todo el mundo al banco. Eso lo aprendimos, no creo que vuelva a pasar.

Era relativamente previsible, pensamos que la gente puede usar cajeros. Un montón de gente, fue a buscar la IFE, pensando que estaban para pagarse. Hubo mucha confusión", agregó.

Algunas frases destacadas de a entrevista

Bancos:

"Se mezclaron muchas cosas. Hubo un error nuestro. Mucha gente vio los bancos abiertos y se volcó a hacer trámites que no tenían nada que ver con las jubilaciones y eso generó un problema. Había un montón de jubilados además que no habían cobrado su jubilación vieron el banco abierto y fueron. Y hay muchos jubilados que confían más en que el cajero les dé el dinero que se los dé el cajero automático.



"Lamentablemente nos pasó y nos hizo pasar un trago amargo. Pero en 24 horas reaccionamos. Al día siguiente ya estaba todo ordenado. Nosotros fallamos en no explicar que estaban los bancos abirtos solo para pagar pensiones no contributivas, entonces fue todo el mundo al banco. Eso lo aprendimos, no creo que vuelva a pasar".



"Era relativamente previsible, pensamos que la gente puede usar cajeros. Un montón de gente, fue a buscar la IFE, pensando que estaban para pagarse. Hubo mucha confusión".



Sobreprecios:

"Creo en la honestidad de Daniel Arroyo. Igual Arroyo dispuso una investigación dentro del Ministerio para ver qué fue lo que pasó. Lo que más me preocupó es que las empresas se plantaron y no quisieron bajar los precios. Y Daniel tuvo que enfrentar el dilema de alimentar a la gente o pagar esos precios, y eligió alimentar a la gente".



"Esto lo único que habla es de la cartelización de esos sectores que ni siquiera en situaciones como las que vivimos son capaces de flexibilizar las posiciones. Si hubo un acto de corrupción le aclaro que el primero que va a perseguir al corrupto es el presidente y no tengo ninguna vocación de apañar a ningún corrupto en mi gobierno".



"Hay una mayor demanda de alimentos y algunos especulan y aumentan los precios".



"Está también esta situación de cartelización, uno necesita comprar una serie de productos que no lo produce uno solo, lo producen muchos. Entonces aparecen esta suerte de bolseros, que hace décadas que le están vendiendo a los Estados, alguno de ellos fueron proveedores de la Provincia de Buenos Aires en la gestión anterior y también en la gestión nacional anterior. No podemos permitir de que algunos se abusen de la gente".



"Di la orden que ninguna compra se pueda hacer sin respetar los precios máximos que el mismo Estado nacional fija y que aquellas licitaciones que están en procesos de pagos, deben ser revisadas y todos los ítems deben volverse respetando los precios máximos.



"Si alguno quiso hacer lo que no debía, que se haga cargo de la responsabilidad. Me sentí muy mal cuando escuché a Daniel en la impotencia de lo que le había pasado. No puede ser que alguien se le plante al Estado en una situación como la que estamos viviendo".



"Si el Estado paga más de lo que los precios máximos dicen, con qué autoridad moral le voy a exigir a un comerciante que no cumpla los precios máximos. Con el primero que van a cumplir es el Estado. Mañana también va a salir en el decreto a que los gobernadores van a poder de policía para controlas los precios en sus provincias".



"Necesitamos terminar con la argentina de los vivos que se ríen de los bobos".



"No estoy molesto por los cacerlozos. Hay de todo, hay gente que honestamente algo no le gusta y lo dice, es parte de la democracia. Pero siento que la inmensa mayoría de los argentinos nos está acompañando, no a mí sino a la lógica de enfrentar la pandemia".





ED / DS