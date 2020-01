Alberto Fernández encarará este miércoles 29 de enero su segunda gira al exterior como presidente en funciones, por lo que Cristina Kirchner volverá a reemplazarlo en el cargo, con una agenda similar a la semana pasada y con el mismo bajo perfil. Luego de viajar a Israel la semana pasada, el jefe de Estado tiene previsto visitar al papa Francisco y a autoridades italianas, para luego partir a Alemania, España y Francia. Entre los objetivos de las reuniones bilaterales, buscará de sumar apoyo para la reestructuración de la deuda, mientras el ministro de Economía Martín Guzmán en Nueva York y el Congreso debate el proyecto de reperfilamiento.

Fernández será recibido por el Papa el próximo 31 de enero a las 11 en la Biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano, en lo que será su primer encuentro con Jorge Bergoglio desde que llegó a la Casa Rosada. "Para mi tiene un significado especial, tengo un enorme respeto por el Papa, creo que es un líder moral en el mundo y le agradezco mucho a Su Santidad que haya tenido la deferencia de darme este rato para poder visitarlo porque para mí es un modelo de conducta y sus palabras siempre pesan en mi ánimo", describió el mandatario este domingo en la entrevista que brindó a C5N.

Por la tarde, Alberto Fernández tiene previsto reunirse con el presidente de Italia e intentará reunirse con el ministro italiano Giuseppe Conte. El lunes 3 de febrero será recibido por la canciller Ángela Merkel en Berlín y al día siguiente tendrá un encuentro con Pedro Sánchez, en España. "El rey Felipe me propuso verlo la tarde del 4 también y el 5 vuelo a Francia para verlo a (Emmanuel) Macron con quien ya tuve una larga charla telefónica y cambiamos palabras en Jerusalén", detalló.

El Papa Francisco recibirá a Alberto Fernández en el Vaticano

"Francia es un inversor importante en argentina y están empezando empresas francesas a meterse en el tema del litio que es un tema con mucho futuro. Yo soporté toda una campaña de una fuerza política que le decía a la argentina que íbamos a quedar como país marginado si votaban a Alberto y a Cristina y lo que noto es que los gobiernos del mundo celebran que Argentina está en manos de gente que dice la verdad y no miente. Vamos a seguir trabajando, no queremos estar afuera del mundo. Somos argentinos y el hecho de aceptar la globalización no nos obliga a ser idiotas", justificó el presidente argentino.

Para encarar su segunda gira, Cristina Kirchner volverá a firmar mañana el acta de traspaso de mando, por lo cual quedará a cargo interinamente del Poder Ejecutivo Nacional. Según explicaron en su entorno a PERFIL, la vicepresidenta repetirá la rutina de la semana pasada, por lo que no tiene previsto pisar la Casa Rosada en los próximos días. El Instituto Patria y el despacho del Senado serán los lugares que usará como base para ejercer la presidencia.

DR/FF