Alfredo Cornejo: "En esta elección estamos a 7 diputados de Venezuela"

El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Alfredo Cornejo, volvió a apuntar este lunes 10 de agosto contra el Frente de Todos y afirmó que en estas elecciones legislativas el país se juega mucho ya que "estamos a 7 diputados de Venezuela".

Entrevistado por TN, el diputado nacional manifestó: "En 2021 estamos a siete diputados de Venezuela. Si no se equilibran las fuerzas en 2021, el kirchnerismo va a empoderarse para 2023. No es cierto que la culpa la tienen los 4 años de Mauricio Macri. Si Juntos por el Cambio gana la Provincia, generamos un shock político. Un triunfo de Facundo Manes sería tan disruptivo que nos pondría a tiro de ganar al kirchnerismo".

"No es necesaria la pelea entre la oposición. En 17 distritos competimos internas. No pasa eso en el Frente de Todos. Yo creo que hay que modificar la Ley de las PASO para que los partidos sin interna no participen", añadió Cornejo.

Alfredo Cornejo: “Cuando en el Gobierno están débiles y acorralados, lo traen a Macri”

En esa línea, aseguró: "Creo que se cometieron errores de tipo político en el gobierno de Mauricio Macri. Se requería una mayor masa crítica de poder para realizar las reformas. Hay que hacer crecer y luego ajustar. No se puede hacer un shock económico pero sí uno fiscal, por ejemplo, las relaciones entre Nación y las provincias, la relación del fisco y los contribuyentes, una reforma laboral".

"Argentina no va a crecer si no modifica sus leyes laborales. Tenemos que sacar al cristinismo, que impide estas reformas. Si pierde el peronismo, el cristinismo quedará aislado y se podrán buscar consensos como se podía haber hecho en 2016", añadió el presidente del radicalismo.

Asimismo, comentó: "Horacio Rodríguez Larreta puede ser candidato en 2023. Pero, ¿por qué no Facundo Manes, Martín Lousteau?. El propio Manes podría ser candidato a presidente en 2023. Yo puedo ser también, en Mendoza propuse un plan ante la ciudadanía. Yo administré una provincia y bajé el gasto público y la nómina de empleados. Yo me animo a ser candidato sobre la base de un programa y un equipo".

PASO 2021: Cómo podría quedar el Congreso tras las elecciones

"Los que se autodefinen liberales, hablan del Estado y no administran nunca nada. La narrativa populista nos venció. Es nuestra gran restricción. Hay que discutir con CFK. La narrativa populista no nos deja dar los debates que hay que dar", continuó Alfredo Cornejo.

Por último, el diputado concluyó: "La unidad de Juntos por el Cambio es gracias a los tres partidos. La UCR hizo mucho a riesgo de su identidad. La gente nos demanda que nos mantengamos unidos. El éxito electoral del kirchnerismo es dividir a la oposición. Ahora se mantienen en el poder unidos, porque separados no lo logran. Pero no los une nada. El Frente de Todos no puede dirigir al país porque no tiene denominador común, nosotros sí".

ED