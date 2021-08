Quiénes son los candidatos por los que Mauricio Macri hará campaña

Se fue a Europa en pleno armado de las listas. Siguió las negociaciones a la distancia, haciendo apenas algunos pedidos puntuales. Volvió este lunes y después de la semana obligatoria de aislamiento tiene previsto sumarse a la campaña electoral, aunque con apariciones específicas y bien calculadas. Mauricio Macri tiene ante sí un doble desafío: lograr tener en el Congreso un grupo de legisladores que le sean incondicionales pero, a la vez, dar una imagen superadora de todo tipo de internas.

Con ese objetivo en la cabeza, el ex presidente se tomará estos días de aislamiento para empezar a diagramar su agenda de actividades en la carrera a las PASO del 12 de septiembre. Pondrá especial atención a la región centro, donde están los lugares que más votos le aportó en el pasado. No solo la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, sino también Córdoba y Santa Fe aparecen como provincias prioritarias.

En Córdoba, por ejemplo, tiene el desafío de que Gustavo Santos logre ganar la primaria como primer precandidato a diputado nacional. Después de insistir (para sus críticos ya parecía un capricho) con que su ex ministro de Turismo tenía que encabezar la lista, consiguió cerrar un acuerdo con el radical Mario Negri, que lidera la boleta de senadores.

Sin embargo, enfrente tendrán un duro desafío contra el espacio que liderará Luis Juez para el Senado y el radical Rodrigo De Loredo para diputados. En esa lista, por ejemplo, quedaron alineados dirigentes del PRO cercanos a Patricia Bullrich.

“No se va a meter en las internas, pero sí en las generales para apoyar a todo Juntos por el Cambio”, sostienen en su entorno. Sin embargo, el cordobés es uno de los casos donde el propio Macri pone su liderazgo en discusión sin dobles interpretaciones. Si Santos pierde, significará una derrota de su candidato. En un principio, apostando a que habría lista de unidad, se evaluaba que haría muchas visitas a Córdoba. Ahora, interna mediante, está la duda de cuántas veces irá, porque tampoco quiere quedar enfrentado al resto.

Otro lugar donde tiene un referente de confianza en la lista es en Santa Fe, donde Federico Angelini competirá en las PASO como candidato a senador. En este caso, los otros líderes nacionales como Horacio Rodríguez Larreta o Bullrich también lo apoyan (aunque la titular del PRO tiene simpatías también con un Gabriel Chumpitaz, que va de diputado en otra lista).

Esta semana, Angelini (actual diputado, que va acompañado en la boleta por Amalia Granata) tuiteó una foto junto a él. “Hoy hace 2 años de esta foto donde miles de rosarinos le demostraban a @mauriciomacri que creían en su visión de país. Hoy volvemos a tener la oportunidad de pensar un mejor futuro para Argentina. Gracias Mauricio por el apoyo de tantos años”, expresó. Macri devolvió gentilezas y lo retuiteó.

La de Santa Fe será otra de las primarias que será seguida con mucha atención y puede dejar varios sectores de la alianza heridos. Por eso también se espera una participación puntillosa y no una campaña activa por su candidato.

En su equipo evaluarán en estos días que otras provincias podrían sumarse a una recorrida o, por lo menos, un apoyo vía redes sociales. “Hay varios pedidos, se están analizando”, aseguran. Claro, saben que por más que Macri sigue teniendo una imagen negativa alta, mantiene una importante llegada en amplios sectores de los votantes de Juntos por el Cambio. "En una primaria te suma", razonan.

El dilema, allí, será cómo lograr ese equilibrio de apoyar a dirigentes de más confianza y a la vez fortalecer una imagen de garante de la unidad que busca promover. En parte eso fue lo que buscó transmitir cuando le restó apoyo a Bullrich en la disputa porteña y allanó el camino para un acuerdo con Larreta.

En la Ciudad, precisamente, también se lo podrá ver en la campaña. "Es un ex presidente, es uno de los referentes, fue jefe de Gobierno de la Ciudad, tiene mucha presencia en la Ciudad, así que es lógico, esperemos que se involucre en la campaña", aseguró este lunes Rodríguez Larreta por Radio La Red. Se espera que participe de alguna actividad con María Eugenia Vidal y respaldando, especialmente, a sus candidatos: Fernando Iglesias (a quien respaldó públicamente después de las críticas que recibió) y Darío Nieto (su asesor que va de candidato a legislador porteño).

En la Provincia, el panorama todavía no está claro. En la agenda de Diego Santilli todavía no hay ninguna actividad prevista con Macri. Allí, el ex presidente impulsó el nombre de Hernán Lombardi para que integre la boleta y no se descarta que se sume a una actividad, sobre todo en el interior bonaerense, donde más puede ayudar a consolidar el voto antikirchnerista y región donde en los papeles mejores pronósticos tiene Facundo Manes en la interna.