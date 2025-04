Algarabía del Gobierno por el levantamiento del cepo: "El penal de Montiel en la final del Mundial"

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, concedió una extensa entrevista este sábado 12 de abril y confesó que los funcionarios del Gabinete conocieron la noticia del levantamiento del cepo al mismo tiempo que el resto de la sociedad, cuando lo anunció oficialmente Luis Caputo, revelando que todos lo celebraron “como el último penal de Montiel en el Mundial, con la misma emoción”.

En charla con Radio Mitre, la Ministra de Seguridad explicó: “En el momento en que Caputo anuncio que se levantaba el cepo estábamos todos unidos, mirándolo, con el Presidente y hubo un aplauso cerrado. Fue una explosión de alegría muy importante. Era una media que había que hacer con un sistema quirúrgico”.

El ministro Luis Caputo

Bullrich aseguró que anuncios de este tipo son importantes porque “van cambiando de cuajo un sistema agotado con una tercera etapa de un plan económico que viene logrando cosas muy importantes”. Y recordó que el próximo lunes 14 de abril visitará nuestro país el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La funcionaria afirmó que el final del cepo cambiario “es volver a la libertad, que el ciudadano pueda hacer con su dinero lo que quiera y las empresas puedan sacar y poner dinero para exportaciones e importaciones para las que vienen a instalarse a la Argentina y no estar atado a que el Gobierno te dijera cuantos dólares podés comprar o podés entrar". "Sin dudas va a traer más trabajo, inversiones y mejoras para el bienestar de la sociedad”, agregó.

La funcionaria aprovechó para alabar a Javier Milei por tener “una decisión y una convicción muy fuerte”, rasgos en los que ella aseguró verse reflejada, aprovechando la ocasión para cuestionar, una vez más, a su exjefe del PRO, Mauricio Macri.

“Esa convicción del Presidente y los equipos todos los que lo acompañamos hacen que cada paso sea un paso para adelante y no un paso para atrás. No quiero compararlo, no quiero generar una polémica con Mauricio Macri. Él hizo su gobierno y no pudo reelegir. Argentina tiene otra oportunidad y hay que apoyarlo con todo”, remarcó Bullrich.

Mauricio Macri

Consultadas por los ataques que recibió de Laura Alonso, portavoz del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la ministra no quiso generar polémica y remarcó que “entrar en planos personales no tiene sentido”. Sin embargo, apenas unos segundos después, reivindicó su carrera política y su trabajo junto a diferentes dirigentes: “En las PASO le gane a (Horacio Rodríguez) Larreta que tenía otra convicción, que era distinta y que se nota. Tengo una vida previa, fui secretaria de estado, ministra, diputada, tuve gestiones que han sido ponderadas, lo demás es una discusión que no tiene sentido, no me interesa discutir ni con Laura Alonso ni con Macri, lo que me interesa discutir en la ciudad de Buenos Aires ahora que vamos con Manuel Adorni de candidato es ganarle al kirchnerismo, que no pueda volver a instalarse”.

También remarcó que el objetivo del Gobierno en las elecciones legislativas porteñas es ganarle al kirchnerismo, no al PRO, para que “ese proyecto no vuelva a gobernar el país”. En ese punto, reconoció que líneas políticas que se podrían haber aliado con La Libertad Avanza prefirieron presentar listas propias, y remarcó: “Han elegido ir en un camino más solos en vez de apoyar al Gobierno, lo apoyan un poco menos. Pero nuestro objetivo debe ser que no se instale el kirchnerismo”.

Laura Alonso

Las críticas de María Eugenia Vidal contra Bullrich, Milei, Adorni y Rodríguez Larreta

La jefa de campaña del PRO, María Eugenia Vidal, habló en los últimos días en el programa de Luis Novaresio sobre el panorama político y comenzó cuestionando a dos excompañeros: llamó “desleal” a Patricia Bullrich, y luego cuestionó a Horacio Rodríguez Larreta diciendo que “en lo personal es una tristeza, siento que se equivocó. Nadie me dijo que lo extraña”.

Sobre Javier Milei, Vidal aseguró que “es honesto, pero no me gustan sus formas. No me gusta que te digan rata o mandril. Le diría a Milei que se rodee bien. El poder no te cambia, te desnuda”.

María Eugenia Vidal

La referente del PRO también habló del escándalo de la criptomoneda que promocionó el referente de LLA, y remarcó que se trata de un hecho realmente muy grave: “El tuit de Milei con $Libra fue un error. Le diría a Milei que se rodee bien”.

Por otra parte, la funcionaria reconoció que la oposición usa este tema como un argumento político para ganar espacio en los medios y cuestionar al Gobierno, no por verdadera convicción.

HM / Gi