Allan Bogado: "Nisman puede haber sido inducido al suicidio, los servicios tienen ese poder"

La serie Nisman, el fiscal, la presidenta y el espía sigue generando repercusiones a más de una semana de su estreno en la plataforma Netflix. Ahora, Allan Bogado, el presunto agente inorgánico de la ex SIDE que fue parte de la denuncia de Alberto Nisman en 2015, brindó una entrevista este jueves 9 de enero, y dio su opinión sobre el documental y lo que pasó en los meses previos al hallazgo del cuerpo en Puerto Madero del por entonces titular de la UFI AMIA.

"La denuncia de Nisman para mí y mi grupo de trabajo no existía. El 22 o 20 de noviembre de 2015 Stiuso me denuncia como un falso espía, (dijo) que yo no existía para la SIDE. Días antes de que Nisman haga esa gran denuncia mediática nadie le dice 'mirá que tenés un gran problema porque estás poniendo en el eje de la situación a una persona que nosotros como institución lo denunciamos'", expresó durante una entrevista a Radio 10.

Oscar Parrilli: "El peritaje de Gendarmería de la muerte de Nisman fue una truchada total"

Sobre si cree que Nisman fue parte de una operación al ponerlo a él dentro de la denuncia, aseguró: "No me pongo en la cabeza de Nisman, pero lo que sí veo después de mucho tiempo es que no creo que un solo hombre haya perpetrado dentro de su cabeza hacer una denuncia tan grave por algo que se caía en tres días".

Consultado sobre si se desempeñó en algún momento como un agente de la SIDE, dijo: “Yo fui agente de la SIDE desde el 1988, muchísimos años, hasta el 2015. Todos los agentes son inorgánicos, hay muy pocos orgánicos. Yo no puedo cobrar el sueldo por un cajero porque si me voy a infiltrar en cualquier situación en un monte o hasta una banda delictiva, hoy con los sistemas nuevos que existen te dicen que estás cobrando por Presidencia de la Nación. Yo me voy antes de la denuncia de Nisman. A mí el señor Stiuso y Padilla, que era el director jurídico de la AFI, me denuncian en noviembre de 2014. Yo ahí no estaba más”.

Con respecto a cuál era su papel en la SIDE y cuál era su misión explicó que dentro de la inteligencia “hay tres funciones, reunión de la información, análisis y operación. Ese es el trabajo de la agencia de inteligencia Yo reunía información, qué es lo que se hacía con esa información era el análisis. Después viene la operación, pero mi función era juntar a todo lo que me ponían como objetivo: buscar hasta donde podía reunir información”.

Noticia en desarrollo...