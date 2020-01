Sergio Berni, sobre el documental de la muerte de Nisman: "Los crímenes perfectos no existen"

El flamante ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se refirió este lunes 6 de diciembre a la serie Nisman, el fiscal, la presidenta y el espía, estrenada la semana pasada, y aseguró que el documental "no cambió" su opinión con respecto a que el titular de la UFI-AMIA podría haberse suicidado. El dirigente, que ocupó la Secretaría de Seguridad de la Nación cuando ocurrió el deceso del fiscal, criticó además la pericia de la Gendarmería. "La conclusión la tengo desde el primer día, eso es claro: no me ha cambiado nada ni el documental (producido por Netflix) ni toda la bibliografía que salió en este último tiempo", expresó.

"A aquellos que estudiamos criminología lo primero que nos enseñan es que los crímenes perfectos no existen, lo que hay son malas investigaciones. Pasaron casi 5 años, dos fueros que investigaron. Entonces, la pregunta es: ¿investigaron tan mal o no se quiere llegar a la verdad? Eso es una deducción de cada uno, y yo soy muy respetuoso. No se puede tapar el sol con las manos. Han habido diferentes controversias en estos cuatro años", recalcó el funcionario en declaraciones al programa Desde El Llano.

Berni, uno de los presentes en la escena esa noche junto a peritos y letrados, afirmó que tiene sus propias "conclusiones" y que "han existido diferentes controversias a lo largo de estos años que han sido evidenciadas". Sobre este punto, dijo que "la (bibliografía) más científica, la que aporta datos objetivos de la causa, es el libro del periodista (Pablo) Duggan y, ahora, la serie de Netflix".

En relación a la pericia que realizó la Gendarmería en 2017 sobre la muerte del titular de la AFI-AMIA, el funcionario afirmó: "Los médicos forenses hacen autopsias permanentemente, tienen una gran pericia en lo que hacen y han dictaminado que en la escena donde se encontró a Nisman no había terceras personas. Después aparece una segunda pericia propuesta por la querella que dice que al doctor Nisman lo mató una persona. Luego aparece una tercera pericia que es la de Gendarmería, que dice que en vez de una fueron dos personas".

El exsecretario de Seguridad recalcó, además, que la hipótesis de Gendarmería "nace a partir de que al doctor Nisman le habrían hecho una sumisión química, significa que primero lo drogaron con ketamina", pero puso cuestionó esa versión al asegurar que cuando se usa esta sustancia, "el paciente cae totalmente anestesiado y como dormido" y que "se pudo observar cuando analizaron parte del hígado. En el hígado (habitualmente) no hay ketamina, sino norketamina".

En este marco, explicó que la norketamina "es la degradación de esta droga. Por lo tanto, se llegó a la conclusión de que eso fue una contaminación del microscopio electrónico de la Gendarmería, que permanentemente hace estudios de drogas, no de material biológico". Por último, Berni sostuvo que cuando llegó al Ministerio de Seguridad bonaerense se encontró "con una Policía que tiene 40 mil sumarios" y "totalmente desmantelada", por lo que pidió "avanzar y hacer reformas estructurales, no solamente en el sistema de seguridad, sino también en en el de justicia y en el penitenciario".

