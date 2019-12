Waldo Wolff atacó a Pablo Duggan por una nota: "Te comiste una opereta, pebete"

El periodista Pablo Duggan compartió en sus redes sociales una nota del portal El Cohete a la Luna en la que acusaron al diputado Waldo Wolff de recibir de la Cámara baja un millón de pesos por un viaje de un día a Uruguay. El legislador de Cambiemos salió a desmentir con dureza la información y cruzó a Duggan por compartir la nota: "Te comiste una opereta, pebete".

El periodista Jorge Elbaum publicó en el portal dirigido por Horacio Verbitsky una nota en la que acusaron a Wolff de recibir un viático por $ 1.055.697,75 (equivalente a 23.000 dólares con la divisa a $ 46) para su viaje de un día a Montevideo el 11 de junio pasado. Según la información publicada, la Cámara de Diputados, presidida entonces por Emilio Monzó, le concedió el viático para participar de actividades vinculadas a la conmemoración del atentado a la AMIA.

Luego de la publicación de la nota, el periodista compartió la información a través de su cuenta de Twitter. Por la misma vía, el ex vicepresidente de la DAIA hizo un fuerte descargo para desmentir al portal y criticar a quienes lo compartieron, por eso apuntó contra Duggan, Marcelo Tinelli y Jorge Rial.

Buen día. Los chicos malos andan carpeteando que en el último aniversario del atentado a la AMIA la cámara me autorizo un viaje a Montevideo para un acto en la embajada y me dio viaticos por 23.000 U$. Alguien les dió mal el dato. Fueron 250 U$

Abro hilo.1/2 — WW (@WolffWaldo) December 29, 2019

"Los chicos malos andan carpeteando que en el último aniversario del atentado a la AMIA la Cámara me autorizo un viaje a Montevideo para un acto en la embajada y me dio viáticos por 23.000 U$D. Alguien les dio mal el dato. Fueron 250 U$D", inició Wolff en su cuenta de Twitter.

Y siguió: "Fui orador del acto en nombre del país. En la misma carpeta dice que en Diciembre estuve en Israel reunido con Netanyahu financiado por la cámara. Otra mentira. Fui a un congreso, me pague el pasaje y la estadía y no me reuní con nadie del gobierno".

"También dice que compre lanchas en Medio Oriente. Un delirio. Esta operación está hecha por la misma gente que me hizo una en 2015 por la que fui imputado por traición a la patria. Sigan intentando. Les pasaron mal el dato muchachos. Seguimos adelante", completó.

Te comiste una opereta #Pebete

Es todo mentíra. Viaje a ser orador del acto AMIA invitado por el gobierno el 18/7 y me dieron viaticos por aprox 250 U$ y pague el hotel. El lunes denunciaré. Todo mentira.

Vos mentís de mí y yo muestro quien sos. 👇 https://t.co/7MhtnBDCKS pic.twitter.com/k8yYhZwrom — WW (@WolffWaldo) December 29, 2019

Sin embargo, su descargo no se quedó allí y comenzó a cruzar a quienes compartieron la nota, puntualmente contra Duggan: "Te comiste una opereta #Pebete Es todo mentira. Viaje a ser orador del acto AMIA invitado por el gobierno el 18/7 y me dieron viáticos por aprox 250 U$D y pague el hotel. El lunes denunciaré. Todo mentira. Vos mentís de mí y yo muestro quien sos". En ese tuit, el legislador compartió un video con polémicas declaraciones del periodista sobre el abuso sexual infantil.

Luego subió un video desde Montevideo, donde pasará las fiestas con su familia, y siguió con su dura crítica: "Duggan, El Cohoete e la Luna y toda esa banda de facinerosos hicieron una opereta diciendo que Emilio Monzó me pagó un millón de pesos en junio para venir a representar a la Argentina. Fuimos invitados por el aniversario de los 25 años del atentado a la AMIA".

"Tal como establece los procedimientos de la Cámara, me pagaron un día de viáticos que son 253 dólares. Ya subí la documentación a las redes. Se comieron una bola curva muchachos. Yo no me voy a amilanar. Mi viejo se escapó de la Alemania nazi por tipos como ustedes, nos acusaban de representar intereses extranjeros, de robar y vino a nuestro bendito país, pero yo me quedo a pelearle. Que pasen felices fiestas", argumentó.

Por su lado, Duggan no se quedó en silencio y le respondió: "Este cobarde de Waldo Wolff habla de mi y me tiene bloqueado. La información es de Jorge Elbaum quien mostró la documentación. Como siempre Wolff va por atrás. Como cuando mandaba amigos suyos a pedirme que no lo criticara. Lo hice igual".

"Le aclaro a Waldo Wolff que si la info de Jorge Elbaum es errónea borraré el retuit que hice. Esto a pesar de las mentiras que él ha dicho y escrito del caso Nisman y de mí, no todos somos como él", aclaró.

Vengan de a todos. Y ahora sí, gracias a los que acompañan siempre.

Que pasen buenas fiestas. Cuiden a sus familia. Hay mucho enfermo suelto. 💪#EsConTodo pic.twitter.com/b0VB0ne9Pg — WW (@WolffWaldo) December 29, 2019

Te comiste una bola curva pibe. pic.twitter.com/sFyLbWPKan — WW (@WolffWaldo) December 29, 2019

Me parece que te comiste la bola curva. Ahí dice "y otros". Deben haber pagado los viáticos de todos los viajes de todos los diputados del mes y ese debe ser el encabezado de la comanda. Lo mío U$ 250 aprox. La próxima vez llámame antes de publicar. Eso sería periodismo. pic.twitter.com/CuIs74z70e — WW (@WolffWaldo) December 29, 2019

Y el diputado siguió la discusión: "Lógico que es falsa. Fui invitado a al acto oficial atentado AMIA. Viaje por 1 noche y 2 días y me dieron 253 U$ para comida y hotel. Se comieron una opereta. Anda vos mañana a la cámara e investiga antes de acusar. Cómo voy a retirar 1.000.000 de pesos de viaticos?".

"Cobarde es levantar una nota sin hablar con el “operado”. Se comieron una opereta. Traicionero en realidad. Por atrás vos!! Ahí te desbloquee. Ya te conteste en otro tweet. Sabes donde encontrarme. Felices fiestas", concluyó.

