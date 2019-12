Los proyectos de Waldo Wolff: congelar pauta oficial, sueldos de políticos y ganancias para los jueces

por Julian D'Imperio

El diputado de Juntos por el Cambio Waldo Wolff tuvo una semana cargada de presentaciones de proyectos de leyes entre las que se destacaron tres que hicieron alto ruido: congelar los salarios de los políticos en 2020, que todos los funcionarios del Poder Judicial paguen ganancias y congelar la pauta publicitaria estatal durante el próximo año.

"Me criticaron mucho por esto, pero es mi manera de hacer política y lo hago de corazón, no siento que haya sido demagogo. Soy parte de una clase política que es hipócrita", explicó Wolff en diálogo con PERFIL, y aseguró que lo hizo en sintonía con "las nueve emergencias que pidió Alberto Fernández". "Me da verguenza ajustar a los jubilados sin congelar nuestras dietas".

El legislador que ahora representa a la oposición se mostró en desacuerdo con la Ley de Emergencia Solidaria que aprobó el gobierno pero reconoce que durante la gestión de Mauricio Macri "tampoco pudimos resolver los problemas de la Argentina".

Consultado por el proyecto de Ganancias a los jueces, respondió que "no me parece algo difícil de aplicar" y que no sólo se refiere a que los jueces paguen dicho tributo: "Hablo de todo el Poder Judicial, porque ninguno de los que trabaja allí paga Ganancias".

Waldo Wolff dijo que "los argentinos deberían tener miedo" de que Argentina sea Venezuela

A su vez, este jueves presentó un nuevo proyecto de ajuste "en coherencia con mi forma de pensar y en línea con lo que pidió Alberto Fernández": congelar la pauta estatal durante el 2020. "Fernández pidió ajustar y aunque no coincido con su ley porque ataca a la clase media trabajadora, me parece que hay mucha hipocresía en ese rubro también porque los medios no pueden depender de la pauta pública. Terminás entrometido en una opinión muy sensible, por lo pronto, debería estar fiscalizado de otra manera".

Consultado por la idea que lanzó el Presidente en su discurso de asunción de suspender pautas individuales y modificar el contenido de la publicidad en medios para que sea netamente sobre proyectos educativos, Wolff dijo que "es lo mismo, sólo lo disfraza, aunque me parece bien que se destine a Educación por lo menos, pero no con dádivas discrecionales".

Si bien el diputado advirtió que en la Argentina "es necesario hacer un ajuste", cuestionó las medidas de Fernández:"No se han tocado los grandes problemas de la Argentina, vivimos en una hipocresía. Tenemos un Estado más grande que el que podemos gastar. Tenés que vivir en emergencia. Tenemos inflación y deuda a la vez. Los países que le cierran los números no viven en emergencia".

Juntos por el Cambio propone congelar las dietas de los senadores

"La clase media es solidaria, y está bien que lo sea. La tratan de insensible y es injusto. Hablo de los que aportan, trabajan, producen. Yo no soy un hombre de fortuna tampoco, no soy un terrateniente. Soy un laburante. Clase media-alta. Y aportamos la totalidad de dinero que la utilizan para hacer clientelismo. El hambre no empezó en 2015. Lo que le recomiendo a Alberto Fernández es decirle a la clase media no que es insensible, yo no sé hacer otra cosa que aportar. Reconocerle lo que hace. No maltratar a alguien porque tiene un manguito afuera o se compró una propiedad. ¿Vos sos un insensible y tenés que poner más guita? En todo caso, vos administraste mal", señaló.

Por último, Wolff hizo autocrítica: "Nosotros no la pudimos resolver tampoco, no me desentiendo. Pero Fernández anuló el pacto fiscal y eso es un mal inicio, yo no quiero planes eternos. Habría que capacitar a la gente. Es mentira que no somos solidarios, tenemos un estado envidiable en la región con salud y universidades gratuitas. Ayudamos a un montón de gente fuera del sistema. Ese es el desafío, pero es político, no me gusta como la encaró Fernández. Esta confrontación ricos contra pobres, clase media contra indigencia, campo contra centros urbanos, no está bien porque hay gente trabajadora que no está bueno que alguien te persiga si te querés ir a Brasil de vacaciones".

"Tal cual me comprometí acabo de presentar un proyecto de resolución instando al Poder Ejecutivo Nacional a que en el marco de la ley de Solidaridad congele la pauta publicitaria oficial durante el año 2020", publicó en su cuenta oficial de Twitter.

El martes había presentado los otros proyectos: "Ayer presente tres proyectos que dije en la últ. sesión. 1- Congelar cargos políticos públicos 2020. 2- Que judiciales paguen ganancias. 3- Extinción de dominio. El jueves 26 presento congelar la pauta publicitaria estatal que redujimos un 70% 15/19 durante 2020. Solidaridad".

Perfil consultó a ADEPA para conocer su postura sobre el proyecto del diputado, pero todavía no pudieron avanzar en el análisis de la propuesta.

