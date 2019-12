Juntos por el Cambio propone congelar las dietas de los senadores

Luego de la aprobación de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que puso en tela de juicio los sueldos de los representantes del Estado en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara alta presentó un proyecto para suspender por 180 días los incrementos de las dietas de todos los senadores.

Según expresa el proyecto de la oposición, "durante el plazo en que se mantenga dicha suspensión (180 días), el Senado de la Nación realizará un estudio a fin de establecer parámetros con criterios objetivos a los cuales deberán ajustarse las actualizaciones de las dietas".

En el marco del contexto de emergencias aprobado en el Congreso, desde el Interbloque de Juntos por el cambio presentamos un proyecto para suspender por 180 días el aumento de dietas de los senadores nacionales. — Juntos por el Cambio Senado (@CambiemosSenado) December 26, 2019

La medida es impulsada luego de la sanción en la madrugada del sábado de la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, por lo que Luis Naidenoff, jefe del interbloque opositor, consideró que "la política no puede quedar ausente del esfuerzo que se le pide al resto de la sociedad".

"Sería contradictorio exigir a los jubilados que resignen una porción de sus ingresos mientras que los legisladores nacionales aumentan sus dietas", planteó el formoseño.

Durante el debate de la Ley Ómnibus, que desató el debate por la necesidad de un "esfuerzo" también de la clase política, Carlos Caserio, senador nacional por el Frente de Todos, cuestionó la idea de congelar sueldos de altos cargos públicos y desató una polémica al considerar que la exigencia no le parecía "seria".

"El esfuerzo de le clase política es… yo trabajo para venir acá, no es que me regalan el sueldo. Me parece a mí que hablar del esfuerzo de la clase política es no entender al Estado. Todos tenemos un trabajo. La clase política no es la que hace esfuerzo, la clase política dicta normas y gobierna del modo que le parece que es el más adecuado", planteó el legislador cordobés en una entrevista con TN. "Me expresé mal", justificaría luego, mostrándose a favor de una moderación de las dietas.

