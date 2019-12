Carlos Caserio justificó los sueldos políticos y terminó pidiendo disculpas: "Me expresé mal"

Los sueldos de los representantes del Estado en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial estuvieron en el tapete en los últimos días mientras se debatía la "Ley Ómnibus" que aumentó diversos impuestos y retenciones con el argumento de la "solidaridad". La normativa aprobada la semana pasada en Diputados y en el Senado suspendía la movilidad jubilatoria en general y la sujeta a los decretos presidenciales, pero un polémico artículo eximió de esa medida a exfuncionarios, legisladores y jueces retirados. El escándalo obligó al Gobierno de Alberto Fernández a impulsar un proyecto para modificar las jubilaciones de privilegio.

En ese contexto, generaron polémica las declaraciones de Carlos Caserio, senador nacional por el Frente de Todos, quien había cuestionado la idea de congelar sueldos de altos cargos públicos. "No me parece serio. El esfuerzo de le clase política es… yo trabajo para venir acá, no es que me regalan el sueldo. Me parece a mí que hablar del esfuerzo de la clase política es no entender al Estado", planteó el legislador cordobés en una entrevista con TN.

"Todos tenemos un trabajo. La clase política no es la que hace esfuerzo, la clase política dicta normas y gobierna del modo que le parece que es el más adecuado", agregó el reemplazante de Miguel Ángel Pichetto en el senado.

"Me expresé mal, no fue con mala voluntad. Pido disculpas. Fue mal expresado, fue un reportaje muy largo. Esto provocó mucha discusión y zozobra", justificó Caserio este lunes 23 de diciembre en diálogo con la emisora cordobesa Cadena 3.

El senador fue más allá: si bien reconoció que aún no se habló en el Poder Legislativo sobre "sumarse" al esfuerzo, consideró que deberían congelarse "todos los sueldos" del cuerpo. "Eso lo quise explicar y salió mal. Todos los sueldos altos tomados desde un lugar deberían congelarse 'todos' y acompañar esta realidad que vive el país. Casi el 50% de la población tenemos bajo la línea de pobreza. Habría que tomar una medida conjunta, si yo lo pudiera hacer en lo personal lo haría con todo gusto", agregó.

El cordobés opinó que "el salario público" lejos de los cargos altos "no es muy bueno". "Si toma a nivel provincial, municipal, a lo mejor el 40% de la planta no llega a cubrir el salario para no ser pobre, que está en 38 mil pesos", indicó.

"Yo creo que sería un buen modo de que la clase política demuestre que tenemos colaboración, aparte no es solo eso, tienen que gobernar bien. Lo más importante es tomar buenas medidas", remarcó.

Caserio sostuvo además que al peronismo "siempre nos toca lo más difícil". "Nos tocó en el 2001, después de la crisis. Hoy hay asistencia, respuesta, los presupuestos, a pesar de la crisis. El sentido de la ley es pensar en los más vulnerables", agregó.

"Ahora nos tocó de nuevo, la gente se la agarra con la política, y caemos todos. La gente no distingue a partidos políticos. Ojalá que el país mejore", concluyó.

