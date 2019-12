Miguel Ángel Pichetto: "No creo que exista el hambre famélico en la Argentina"

Miguel Ángel Pichetto nunca se priva de generar polémica. El excandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio se refirió a la interna de ese espacio, que a su juicio debe liderar Mauricio Macri, aseguró que la Iglesia católica "jugó fuerte a ganar las elecciones con el Frente de Todos" y denunció el uso electoral del "hambre famélico en la Argentina".

"La Iglesia argentina jugó a la política en los últimos tiempos y ahora quiere remediar esta cuestión con la misa de la superación de la grieta cuando ellos fueron parte de la grieta", remarcó el senador nacional por Río Negro con mandato cumplido, en una entrevista que brindó este domingo 22 de diciembre al portal Cenital.

El exlegislador cuestionó que la Iglesia tenga el "pensamiento" de "que ser pobre es una calidad superior". "Por supuesto que los pobres requieren de un apoyo espiritual, pastoral, mucho más intenso porque viven dificultades y sufren, pero la Iglesia tiene que tener un contenido más amplio, de todos los sectores", sostuvo.

Pichetto criticó también "la existencia del hambre en la Argentina". En esa línea, argumentó: "Yo digo que hay problemas de calidad de comida, puede haber sectores en dificultades, pero digo que había con Macri —y sigue existiendo ahora con Alberto Fernández— una contención extraordinaria". "La declaración del hambre fue parte de la campaña electoral y el gobierno lamentablemente la convalidó en el Congreso", completó.

El dirigente de Cambiemos ya se había expresado en ese sentido en septiembre pasado, cuando el Congreso debatió y aprobó la emergencia alimentaria en plena campaña electoral. "Hay algunas exageraciones de la Episcopal, de la Iglesia Católica", lamentó entonces. Días después, generó polémica con una frase sobre el narcotráfico en las villas que luego tuvo que salir a aclarar.

El excompañero de fórmula de Macri apuntó luego a la interna de Juntos por el Cambio, al asegurar que "es un error del radicalismo" buscar debatir la conducción del espacio". "Juntos por el Cambio sacó el 40% y Macri sintetizó un liderazgo con un conjunto de valores, de ideas", expresó. Y agregó: "A menos de 60 días decir que todos estamos en pie de igualdad, que Macri no conduce nada, me parece un error".

Pichetto afirmó que "los liderazgos en Argentina son de difícil sustitución y de muy difícil construcción". "Construir un líder político en la Argentina, que en un pueblo oscuro de cualquier lugar en el Conurbano, en el norte, en un pueblo pequeño identifiquen la figura de un político y digan 'esta persona piensa esto de determinados temas, me gusta, no me gusta' es dificilísimo", manifestó.

"Algunos piensan que es de fácil sustitución y por generación espontánea aparece un líder porque es joven. Hay algunos jóvenes que también son viejos. La juventud siempre es un valor que se acaba con el tiempo y no es el único dato para medir un dirigente. Un liderazgo no es fácilmente sustituible y que un propuesta política que sacó el 40% tiene que mantenerse con los líderes que construyeron esa propuesta, por lo menos hasta nuevos tiempos", opinó.

Sobre la postura del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta frente a las medidas del Gobierno nacional, el rionegrino remarcó que "es un dirigente muy potente del espacio y además gobierna un distrito que tiene responsabilidad de gestión".

"Está bien que no hable, no puede opinar sobre todas las cuestiones nacionales, tiene que defender su construcción de la Ciudad, su gobierno, la estabilidad de la coparticipación. Esperemos que el gobierno nacional no avance sobre la coparticipación de Rodríguez Larreta, que lo respete", concluyó.

