Pichetto, sobre la venta de drogas en las villas: "Habría que dinamitar, que vuele todo por el aire"

El senador Miguel Ángel Pichetto participó esta semana del Ciclo de Entrevistas de la Escuela de Comunicación de Perfil Educación y se refirió a una investigación judicial basada en una foto tomada por un drone que refleja la venta de droga en la villa 1-11-14. "Habría que dinamitar todo, que vuele todo por el aire", dijo Pichetto.

Esta fue la declaracion completa de Pichetto ante los alumnos de Periodismo de Editorial Perfil:

"Yo creo que hay que reconvertir la cultura, hay que empezar a modificar pautas culturales. Acá está estratificada la pobreza en 30% o 35%, a mucha gente le gusta que haya pobres, porque lucran con la pobreza. La Iglesia reza con los pobres, está todo bárbaro. Los evangélicos reparten esperanza futura... La verdad, me parece que el tema es que hay que salir a buscar trabajo, hay que salir a buscar trabajo... La Argentina es un país muy generoso, acá viene gente y lo que hace es salir a hacer venta ambulante, de contrabando, y después agarran y terminan vendiendo droga... El otro día, hay una imagen aberrante, de un país que no tenemos que querer ninguno de los que estamos acá. En una villa de acá, de la 11-14, había dos colas. Una que manejaba el narcotráfico paraguayo... Para no ponerle calificación de nacionalidades porque después se enojan conmigo... Una nacionalidad determinada que tiene vinculación con la marihuana hacía la venta de marihuana. Y otros muchachos de afuera del país, también que han venido a este país tan generoso vendían cocaína, con dos colas. Todo esto fue tomado por un drone y después entró la Gendarmería. La verdad, habría que dinamitar todo, que todo vuele por el aire".



Miguel Ángel Pichetto: "Ahora aparecen todos, Zaffaroni, las Madres de Plaza de Mayo, volvieron todos"

Miguel Ángel Pichetto visitó la Escuela de Comunicación para participar del Ciclo de Entrevistas de Perfil Educación y tambien se refirió a "un escenario de tensiones" en la relación entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner y cuestionó a los representantes del kichnerismo que proponen reformar la Constitución o crear una Conadep para periodistas.

A la vez que puso en duda la capacidad del candidato del Frente de Todos para "conducir el barco de una fuerza política de sectores con visiones ideológicas enfrentadas". El candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio también dijo que Mauricio Macri "intentó bajar el nivel de pobreza, pero no pudo". Y se desmarcó de la gestión del oficialismo: "Yo no goberné ni estuve en el Gobierno", aseguró Pichetto frente a los estudiantes de Periodismo del instituto terciario creado en Editorial Perfil.