Debutó el Consejo contra el Hambre con el objetivo de cubrir el 80% del país para marzo

El presidente Alberto Fernández exhortó ayer a los argentinos a “ponerse a trabajar e involucrarse todos, no importa de dónde vienen ni cómo piensan” para luchar contra el hambre, porque advirtió que es “indigno ser parte de una sociedad que no se preocupa por el que tiene hambre”.

Según recoge la agencia pública de noticias Telam, al hablar en la Casa de Gobierno durante la segunda reunión del Consejo Federal Argentina contra el Hambre –la primera luego del traspaso de mando–, el presidente sostuvo que “este plan no es el plan del gobierno, no es el plan de Alberto Fernández, es el plan de la Argentina. Los dueños de este plan somos los argentinos de bien que no queremos que ningún argentino pase hambre”.

Por esa razón, el mandatario pidió que “inviten a todos, no me importa de dónde vienen, cómo piensan, qué representan en términos de intereses” para, de esta manera, “hacer más fácil la tarea” común. En el encuentro que se realizó en el Salón Sur de la Casa Rosada, con la presencia del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y cerca de 70 representantes de distintos sectores de la sociedad, el presidente añadió: “Yo siento que todos tenemos algo para dar, algo para ofrecer y debemos dar y ofrecer para terminar con el hambre en la Argentina”. Acorde a sus palabras, “nos va a hacer una mejor sociedad, a ser mejores humanos”.

Fernández celebró el día en que se consiga el objetivo “cuando sepamos que, en la Argentina, ese país ampuloso que se jacta de poder alimentar a 400 millones de personas se ha ocupado de alimentar a 15 millones de pobres que tienen en su tierra”. Sostuvo también que encaró el eje central de su gestión “desde el primer día”, pensando en combatir el flagelo de hambre y señaló que “por eso, algunos no entienden que lo que termina de aprobar la Cámara de Diputados hoy (por ayer) son las bases para cambiar la lógica que imperaba”, al referirse al proyecto sobre la emergencia sancionado en general en la madrugada de ayer en la Cámara Baja, antes de la discusión en particular de sus artículos.

“Son las bases para terminar con un sistema de especulación por un sistema de producción, que premia al que especula por un sistema que premia al que trabaja, que ponga en primer lugar al que padece para que todos estemos mejor. Porque cuando nos estamos ocupando de los últimos, es que nos estamos ocupando de todos, y ocuparse de los más postergados es empezar a ocuparnos de todos”, subrayó el jefe de Estado.

Dos millones. En una conferencia de prensa posterior, Arroyo expresó que en el encuentro se informó acerca del comienzo de la campaña de lucha contra el hambre en Concordia, Entre Ríos, considerada la ciudad más pobre del país. Fue la urbe elegida para la distribución de 7 mil tarjetas alimentarias. El ministro detalló que el plan cuenta con un presupuesto de 60 mil millones de pesos.

En ese sentido, Arroyo precisó que se espera “llegar a dos millones de chicos y casi 1.400.000 plásticos”, que tienen montos de 4 mil y 6 mil pesos, dependiendo del número de hijos, para madres con chicos menores de seis años y sin trabajo formal, mujeres a partir del tercer mes de embarazo y personas con discapacidad, todos ellos titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). “El objetivo es resolver el problema del hambre y la malnutrición en la Argentina, y esperamos, en marzo venidero, tener cubierto el 80 por ciento del país”, informó Arroyo.

El funcionario comentó, luego, que el escritor y periodista Martín Caparrós, presente en la conferencia de prensa, había participado de la reunión como invitado especial del Presidente. A su turno, el autor de “El hambre”, libro sobre el cual el presidente admitió haberse inspirado para la iniciativa, destacó la convocatoria del Gobierno y se manifestó “entusiasmado de que un Presidente piense que esta es una tarea prioritaria”, no sólo “por lo grave que es que haya hambre en un país productor de alimentos como el nuestro, sino para darnos una tarea común, que podamos hacer entre todos y podamos concretarlo, y me parece que es algo que vale la pena apoyar. Está claro que no es un eslogan”, sentenció.

A su vez, Victoria Tolosa Paz, jefa del Consejo Federal de Políticas Sociales, puntualizó que “se trató la política a desarrollar para que tenga el carácter de política pública integral”, articulando desde “una matriz productiva de alimentos, a cómo llega la producción a los consumidores, y con el monitoreo de los precios de una canasta básica de alimentos, y los índices de crecimiento y desnutrición”.

Invitados. La chef Narda Lepes, otra de las participantes del segundo encuentro del Consejo, criticó la definición de “alimento” que hace el Código Alimentario Nacional y dijo que “comemos mal por un montón de razones y no porque haya falta de educación nada más”. Asimismo, insistió en la necesidad de “elegir agua para tomar para los chicos y no otras bebidas, (para) que terminen gustándole comer verduras y frutas”.

Entre los cerca de 70 invitados, dijeron presente varios de los miembros del gabinete de Alberto, como la secretaria de Hábitat, María Eugenia Bielsa, el titular de Economía, Martín Guzmán, el de Obras públicas, Gabriel Katopodis, el ministro de Salud, Ginés González García, el de Agricultura, Luis Basterra, la cabeza del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta y el ministro de Ciencia, Roberto Salvarezza. También estuvieron representantes de la sociedad civil como Marcelo Tinelli, Estela Carlotto y la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, entre otros.