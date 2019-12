El Gobierno todavía no reglamentó la Ley de Emergencia: aún no rige el 30% de recargo para el "dólar ahorro"

El Senado de la Nación sancionó durante la madrugada del sábado 21 de diciembre el proyecto de Ley de "Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública". Sin embargo, el Gobierno nacional todavía no publicó este lunes 23 de diciembre la norma en el Boletín Oficial, por lo que aún no rige hoy el recargo del 30% a las operaciones con divisas para ahorro y compras en el exterior.

La ley entró el jueves pasado en Diputados y fue sancionada en una maratónica sesión el sábado en la Cámara Alta. Las dudas sobre su reglamentación se dan ahora porque este 24 hay asueto administrativo para los trabajadores estatales, mientras que el 25 es feriado por el festejo de Navidad. En este sentido, mientras la norma siga sin entrar en efecto, las operaciones en dólares se podrán seguir haciendo sin el recargo de 30% establecido.

Las diez medidas que comenzarán a regir con la Ley de Emergencia

Sobre este punto, Darío Martínez, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, informó este lunes en declaraciones a El Destape Radio que la ley "estará promulgada seguramente mañana (martes)" y que "se está trabajando en la reglamentación".

La norma contempla una serie de cambios en las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Establece, por ejemplo, el impuesto del 30% a las compras en dólares hechas con tarjeta en el exterior, ya sea por viaje o por la adquisición desde la Argentina de productos o servicios en el extranjero o a través de plataformas de Internet u otro medio.

Así quedó la ley tras las principales modificaciones

Este recargo no implica un nuevo tipo de dólar sino un impuesto y que, a diferencia del que impuso el gobierno de Cristina Kirchner en 2014, no podrá ser tomado a cuenta de pago de Ganancias ni de ningún otra carga fiscal. Con esta disposición de recargo del 30%, con un dólar a $63, la moneda se ubica en $82 y se prevé una recaudación de aproximadamente u$s 1.500 millones.

Por otro lado, se mantiene vigente la restricción iniciada el lunes 28 de octubre que permite a cada persona la compra de sólo 200 dólares por mes. Sobre este punto, el presidente, Alberto Fernández, se refirió durante una entrevista con Luis Majul el domingo por la noche. “La Argentina se quedó sin dólares, tanto que antes de irse Macri fijó un cepo, que aclaro es muy necesario. Lo que tienen que saber los que viajan al exterior es que hoy el dólar es un bien escaso”, afirmó.

AB/FF