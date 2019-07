El diputado Waldo Wolff fue agredido por un vecino: "¡Sos un fascista y un sionista!"

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Waldo Wolff sufrió este martes 30 de julio una agresión antisemita tras un acto político en el municipio de Malvinas Argentinas. Según detalló en sus redes sociales, el hecho sucedió cuando un vecino lo insultó por su "condición de judío" al grito de "fascista " y "sionista".

"Quiero agradecerle a la gente de Malvinas Argentinas y a Jesus Cariglino por el cálido recibimiento", contó el ex vice presidente de DAIA en sus redes sociales. "Pero también contarles que este vecino saliendo del acto en Malvinas Argentinas me agredió por mi condición de judío", agregó. En las imágenes que difundió junto al mensaje se puede ver a un sujeto que, mientras limpia su auto en la entrada de su casa, insulta al dirigente al grito de "sos un fascista y un sionista".

"A mí no me filmes. Qué viva Palestina libre, Waldo ¿Qué, me vas a perseguir en mi casa, que estoy lavando el auto? Bastante plata cobrás para estar persiguiéndome en mi casa", se los escucha decir al hombre, mientras el diputado lo comienza a filmar. Según detalló Wolff en Twitter, este martes realizó una denuncia ante la Justicia por el hecho. "Por suerte somos más los que repudiamos a los intolerantes en nuestra patria que abrazo históricamente la pluralidad. No les tenemos miedo", recalcó el legislador.

Para que quede claro quien es la persona que hoy me agredió, aquí un posteo del 18/7/2016 reivindicando el atentado a la AMIA. El antisemitismo en nuestro país es un delito. Hoy durante el día estaré formulando la correspondiente denuncia ya qué hay más material al respecto. pic.twitter.com/NBtbTQUeOS — WW (@WolffWaldo) July 31, 2019

"Para que quede claro quien es la persona que me agredió, aquí un posteo del 18/7/2016 reivindicando el atentado a la AMIA. El antisemitismo en nuestro país es un delito. Hoy durante el día (por este martes) estaré formulando la correspondiente denuncia ya qué hay más material al respecto", agregó, junto a un posteo del hombre en cuestión, en el que se lee "22 años del mejor acto terrorista en suelo argentino".

La reacción del vecino generó el rechazo de diferentes dirigentes políticos, que se expresaron a través de las redes. "Mi repudio a la agresión que sufrió Waldo Wolff. Tenemos que construir un país con menos odio y más unión entre los argentinos", escribió el Ministro del Interior, Rogelio Frigerio. "Mí solidaridad a Waldo Wolff y mí más enérgico repudio a la agresión recibida hoy por el diputado. Nos merecemos vivir en un país donde nos respetemos y dónde la violencia no sea opción nunca", expresó la candidata a diputada nacional por Buenos Aires María Luján Rey.

