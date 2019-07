Vidal: "Son las elecciones más importantes desde la vuelta de la democracia"

La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, aseguró hoy que esta elección "es la más importante desde la vuelta de la democracia. Además, sostuvo que en el próximo período electoral se pone en juego "poner a la Provincia de pie" o volver "al pasado, al abandono y el sometimiento".

"Esta no es una elección más. Es tal vez para nuestro país, y mucho más para nuestra provincia, la elección más importante desde la vuelta de la democracia. En esta elección, los argentinos y bonaerenses vamos a elegir en profundidad", resaltó la referente del PRO en una recorrida por la ciudad de Junín.

A su entender, este año se elige entre "la oportunidad de seguir cambiando, de seguir logrando cosas que parecían imposibles, de salir adelante y construir un futuro propio sin echarle la culpa a nadie, o volver al pasado".

Según Vidal, ese "pasado es el abandono, la mentira, las falsas promesas, el sometimiento".

"Todo este equipo que trabajó cuatro años es consciente de lo que falta. ¿Hicimos suficiente para los hospitales? No. ¿Reparamos todas las rutas? No. ¿Resolvimos todos los problemas que tienen las escuelas? No. Pero empezamos, y como empezamos sabemos cómo seguir", recalcó Vidal.

La gobernadora sostuvo, en tanto, que "es fácil ocultar los problemas cuando no hacés nada".

"Cuanto más hacés, más en evidencia se pone lo que falta, pero más crece la esperanza de que lo podés hacer", enfatizó.

Junto a la referente del PRO estuvieron el intendente de Junín, Pablo Petrecca; el vicegobernador, Daniel Salvador; los precandidatos a diputados nacionales Cristian Ritondo, María Luján Rey, Miguel Bazze, Silvia Lospenatto y Waldo Wolff; la postulante a senadora provincial Claudia Rucci; y el aspirante a diputado provincial Alex Campbell; entre otros.

"Acá hay un equipo que quiere seguir haciendo, que no se va a dar por vencido y va a sacar esta provincia que la tuvieron de rodillas, que se está poniendo de pie y que ahora va a avanzar de verdad", señaló la mandataria provincial, que busca la reelección.

Y finalizó: "Lo que hicimos estos tres años y medio no lo hizo Mauricio, ni yo, sino todos los bonaerenses. Ellos hicieron posible lo imposible, ellos definieron lo que teníamos que hacer. No hicimos más que honrar nuestro compromiso, que cumplir nuestra palabra y demostrar que se puede".

JPA EA