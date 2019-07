Nuevo caso de tuberculosis en Provincia: cómo se previene y cuáles son los riesgos

En el transcurso de esta semana se supo de un nuevo caso de tuberculosis en la Escuela N° 4 Ernesto Sábato ubicada en la localidad bonaerense de Hudson, partido de Berazategui. A dicha institución asisten alrededor de 800 alumnos. En esta oportunidad, se trató de un adolescente que está en el segundo año del secundario y actualmente está internado en el hospital Elizalde de la Ciudad de Buenos Aires.

Se conoció también que un compañero del chico también fue internado en este nosocomio con síntomas que aparentan ser los que caracterizan a la tuberculosis, aunque su caso no está confirmado. Afortunadamente, ambos jóvenes tienen una evolución positiva en su salud.

Por otra parte, durante este viernes se supo que una compañera de estos chicos también había sufrido la misma enfermedad, aunque fue diagnosticada en mayo.

Sin embargo, miembros del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires aseguraron que la chica ya está en su casa y con un seguimiento del programa de tuberculosis del distrito.

"No hay ningún tipo de brote, estamos en el número de casos esperados para esta época del año, por lo que no hay motivos de alarma", destacaron voceros de la cartera sanitaria, según informó la agencia de noticias estatal Télam.

De todas formas, la Dirección General de Cultura y Educación tomó la decisión de suspender las clases en el colegio Ernesto Sábato. Se aprovechó estos días para realizar tareas de limpieza, desinfección y control de foco para evitar la propagación.

Tuberculosis hoy. El médico Francisco Abelenda explicó que se trata de una enfermedad "curable en la mayoría de los casos", mientras que desde el Ministerio de Salud y Desarrollo Social destacaron que "todo paciente tratado correctamente no contagia".

No obstante, Abelenda recordó: "Es fundamental la aplicación de la vacuna BCG al nacer, como única dosis en la vida, para evitar la aparición de formas graves como meningitis por tuberculosis. No previene la enfermedad, sino sólo las formas graves en los pacientes más vulnerables, como niños y recién nacidos".

Desde la cartera nacional de Salud y Desarrollo Social añadieron que "todo paciente tratado correctamente no contagia" y enfatizaron la importancia de "cumplir totalmente el tratamiento, que dura como mínimo seis meses, según cada caso".

Por otra parte, expertos de la Fundación Huésped explicaron al portal de noticias TN: “Alcanza con que una persona inhale unos pocos bacilos para quedar infectada. Cuando la persona enferma se encuentra haciendo tratamiento no contagia a otras personas. La tuberculosis no se contagia por compartir el mate, cubiertos, vasos u otros artículos con una persona enferma. A lo largo de un año, una persona con tuberculosis puede infectar a unas 10 a 15 personas por contacto cercano. Si no reciben el tratamiento adecuado, hasta dos terceras partes de las personas con tuberculosis mueren”.

Críticas. Dirigentes kirchneristas criticaron a la gobernadora María Eugenia Vidal por los hallazgos de tuberculosos. La intendenta de La Matanza y candidata a vicegobernadora por el Frente de Todos, Verónica Magario, escribió en Twitter: "La salud y la educación deben ser prioridad. Pero la gobernadora decide desfinanciar esas áreas. Ese es el cuadro actual de la Provincia. Las consecuencias eran esperables: hay casos confirmados de tuberculosis en escuelas de Hudson y Berazategui".

"Brotes de tuberculosis en las escuelas. La gobernadora Vidal debe dar explicaciones de esta situación que es consecuencia del desfinanciamiento de la salud y la educación y el aumento de la pobreza", escribió, por su parte, la diputada nacional Luana Volnovich.

