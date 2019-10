Polémica por un excel con una lista negra de trolls macristas y una curiosidad: aparece Grabois

por Eugenio Druetta

Las redes sociales siguen siendo eje de ataques de militantes de uno y otro lado de la grieta. A pesar que terminó la campaña electoral, algunos continúan con el perfil de confrontación. En este contexto, comenzó a circular en Twitter una supuesta "lista negra" de 720 usuarios a los que se acusa de trolls macristas. La curiosidad es que aparece, entre ellos, Juan Grabois, de reconocida militancia kirchnerista.

La nómina, compuesta de 26 páginas con los nombres ordenados alfabéticamente, fue publicada en primera instancia por la cuenta de Twitter @Cecif19. Sin embargo, ante los comentario negativos, directamente la cuenta fue desactivada.

"Lo prometido es deuda. Ni olvido ni perdón a estos 720 micromilitantes del #SísePuede, #LaDamosVuelta, #ListaDeMierdasMacristas", fue el tuit que publicó dicha cuenta y se replicó en Twitter y WhatsApp.

Porque @Cecif19 publicó uno de 'Trolls y mierdas macristas' pic.twitter.com/d0v9FC6QP2 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 30, 2019

Sin embargo, en el listado no solo aparecen usuarios con nombre irreal, sino también varios funcionarios del Gobierno, economistas, periodistas, actores y estrellas de la tv como Susana Giménez y Mirtha Legrand. También aparecen desde el director Juan José Campanella, el escritor Federico Andahazi, los periodistas Alfredo y Diego Leuco hasta el hijo de Jair Bolsonaro, Eduardo.

Pero entre todos los nombres, el que más llamó la atención fue la aparición del referente social de la CTEP, Juan Grabois, que siempre fue muy crítico del macrismo y encabezó varios piquetes en su contra. Por eso, pareciera ser un error involuntario.

"Satisface a Mauricio", el error que mostró la campaña de Macri en Twitter

Entre los políticos oficialistas, aparece el diputado nacional Waldo Wolff, que habló con PERFIL sobre esta lista: "No me llama la atención. Tienen un ala que emplea prácticas propias de los totalitarismos".

Cuando se lo consultó sobre si cree que el ataque proviene desde el kirchnerismo, señaló: "No sé. Pero nadie lo ha repudiado desde ese espacio. Por lo menos no me enteré".

La palabra "excel" se volvió rápidamente tendencia y muchos usuarios aprovecharon para repudiar esa lista negra. Mientras que otros, utilizaron esta situación para reirse de la situación y generar comentarios graciosos.

Ya salió la primera lista. “Trolls y Mierdas Macristas”. Gracias a todos los que brindaron su apoyo a este enorme trabajo de recopilación. https://t.co/ZkWJGZa8wX — Juan José Campanella (@juancampanella) October 30, 2019

En el Excel de “Trolls y mierdas macristas” aparece Juan Grabois.

