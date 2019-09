Así amenazaron de muerte a Schiaretti, el gobernador de Córdoba

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, vivió un tenso momento cuando se retiraba de un acto en Alta Gracia. Un vecino se acercó a la camioneta que lo llevaba y comenzó a dialogar en un tono crítico con el mandatario, pero la discusión creció y el hombre amenazó de muerte al gobernador.

"No me mientas, porque voy a ser el primero que te meta un tiro en la frente", le dijo el hombre a Schiaretti mientras lo apuntaba con su dedo. La reacción inmediata del mandatario fue pedirle que no lo amenace mientras algunas personas que presenciaron el hecho intentaban calmar la situación y que el vecino se aleje de la camioneta.

Luego de increparlo, el hombre fue detenido e imputado por coacción calificada. Según consignó Cadena 3, estaba en estado de ebriedad.

El episodio se registró ayer lunes luego de que Schiaretti encabezó el acto de la inauguración de un parque deportivo en la ciudad de Alta Gracia.

Al momento de retirarse, un hombre se acercó a la camioneta en la que viajaba el gobernador y este bajó la ventanilla para dialogar. "Hermano, si vos a mí me das una pala y un pico, yo me cago laburando. Dale, dale. Tirámelo, dámelo, ahora", le pidió el vecino.

Sin embargo, el pedido pronto se convirtió en amenza: "Pero no me mientas. ¿Sabés por qué no me mientas? Porque yo voy a ser el primero que te va a meter un tiro en la frente". "No, no me amenaces", respondió rápidamente el mandatario de Córdoba.

En diálogo con Cadena 3, el intendente de Alta Gracia, Facundo Torres, relató el hecho: "Cuando llegamos a la camioneta, se acercó un hombre totalmente borracho, me di cuenta. Empezó a hablar con alguien de ceremonial y le tocó la ventana a Juan, que siempre la baja respetuoso", contó.

"Siempre fuera de sus cabales, empezó hablando contra Macri y después le dijo que había muchos pobres. De todas maneras, se trató de una cosa menor", agregó.

Según consignó el medio cordobés, el vecino será sometido en las próximas horas a distintas pericias de rigor y enviado a un hospital neuropsiquiátrico, por orden del fiscal Alejandro Peralta Ottonello que interviene en la causa.

ED/MC