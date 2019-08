'Cordobexit': por qué Córdoba quiere separarse del resto del país tras las PASO

por Florencia de Sousa

Córdoba siempre fue una provincia particular, sobre todo en lo que a política se refiere. En los últimos 50 años pasó de cuna del Cordobazo y del radicalismo sui generis a bastión de Cambiemos y bajo gobernadores peronistas (pero no kirchneristas). Precisamente en las PASO del 11 de agosto fue el único distrito donde la candidatura del presidente Mauricio Macri venció a la de Alberto Fernández. Por eso, ante el probable cambio de signo político del país en octubre, en los últimos meses surgieron cordobeses que proponen separar a la provincia del resto del país. Una secesión al estilo Brexit, pero con el humor típico de la región: el Cordobexit.

"Los cordobeses reunidos en Congreso General constituyente declaramos la secesión de la Provincia de Córdoba con el fin de librarnos de las cadenas del populismo, resguardar la paz, nuestra economía, instituciones y el futuro de las generaciones venideras", reza uno de los mensajes publicados en el Twitter de @CordoBrexit, cuenta que se abrió hace poco tiempo y que ya casi alcanza los 3000 seguidores. Si bien se trata de una cuestión tomada con humor en las redes, más de uno que no es nacido en esa provincia, le mostró su apoyo al asunto.

Otro de los mensajes va dirigido al embajador del Reino Unido en la Argentina, Mark Kent: "Mr Kent solicitamos su presencia en la city cordobesa a los fines de negociar una embajada para la gran República de Córdoba. Queremos hacer un tratado de libre comercio y establecer relaciones, brindaremos fernet y comeremos chori en el Dante". En ese sentido, el creador de la cuenta —que prefirió no dar a conocer su identidad— aseguró en diálogo con PERFIL: "La gente de Córdoba tiene buen humor y creo que se trata de la resiliencia, y eso me hace sentir orgullo de ser cordobés. Seguimos adelante pese a las desgracias y nos tomamos con humor las cosas".

Los comienzos. "La idea de la cuenta surgió en medio de la incertidumbre política, un amigo sugirió esto de 'cordobexit' y después comenzó a crecer la cuenta, con la naturaleza de las ocurrencias y arranques que tenemos los cordobeses, con usar el humor hasta en los momentos más trágicos. Arrancó para salir del bajón anímico e incertidumbre pero tratando de que sea por el lado del humor y no tanto de la política. Acá gobiernan el peronismo y los radicales, nadie tiene problema y para resolver los problemas se sientan en una mesa y lo resuelven. Es una provincia donde existe la neutralidad y yo lo quise reflejar", expresó.

A su vez, remarcó: "La posición de neutralidad del gobernador es importante y es obvio porque él tiene que gobernar la provincia durante cuatro años por más que se lleve bien con uno o con otro. Esta neutralidad le permite a la provincia no sufrir ninguna discriminación".

"La gente de Córdoba tiene buen humor y creo que se trata de la resiliencia, y eso me hace sentir orgullo de ser cordobés. Seguimos adelante pese a las desgracias y nos tomamos con humor las cosas. No sé si nos creemos mejores pero sabemos que tenemos potencial, y siempre existió históricamente una pica con Buenos Aires y por eso me sorprendió que siendo Macri porteño, haya superado esa barrera que ningún presidente logró", concluyó.

Nacimos de la rebeldía de Don Jerónimo Luis de Cabrera quién fundó la ciudad de Córdoba enamorado por el paisaje a pesar de que ello contradecía las ordenes de sus superiores. Seremos siempre rebeldes sobre todo ante el populismo y la injusticia. pic.twitter.com/aDGUZGJ2uj — #CORDOBEXIT (@cordobexit) August 17, 2019

"Reconocimiento". En 2016 durante una visita del presidente Mauricio Macri a la provincia para participar de la inauguración de obras en el aeropuerto de Río Cuarto junto a Schiaretti, se refirió en tono de broma a la "enorme autoestima" de los cordobeses y dijo que, si la provincia tuviera salida al mar, se habrían "independizado hace rato" del resto del país.

El jefe de Estado destacó que "siempre es lindo estar al lado de los cordobeses, por la enorme autoestima que tienen, que contagia". Y acotó: "Ustedes inventaron el 'sí se puede', en un acto de la primera vuelta de las elecciones", en referencia a la consigna del PRO, utilizada en la campaña presidencial del 2015.

“Queremos fomentar que Río Cuarto se quiera separar de Córdoba, también” ya que “ellos (los cordobeses) también tienen sus internas. El ‘imperio del sur’ lo llaman, así que imagínensé”, cerró Macri durante ese acto.

Antecedente independentista. Ese mismo año, el entonces intendente de Río Cuarto, Enrique “Quique” Novo propuso independizar a esa ciudad del resto de la provincia de Córdoba.El funcionario planteaba separar la región y transformarla en un nuevo distrito junto a las localidades de General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña y Juárez Celman y presentaba como argumento diferentes aspectos sociales, políticos y económicos.

“Venimos de una población de frontera y no coincidimos con el conservadurismo norteño al que pertenecen los cordobeses, por eso dividieron el sur para debilitarnos. El departamento Río Cuarto tiene la superficie cercana a Tierra del Fuego y a Tucumán y, si se le suman las otras localidades, tendría una equivalente a la suma de Misiones y Tierra del Fuego”, sostuvo en aquel entonces. “Políticamente siempre fuimos relegados y nuestra representación en los altos mandos provinciales fue siempre escasa o nula”, agregó. Sin embargo, su proyecto no prosperó. Por ahora.

