Los analistas, entre la sorpresa y la necesidad de salir a medir

por Andrés Fidanza

Ningún encuestador lo había medido. El albertazo que anunció Cristina Fernández de Kirchner alteró el escenario hasta ese punto. A un mes para el cierre de las listas, y a tres para la fecha de las PASO, no existían mediciones sobre el principal precandidato a presidente de la oposición. Ni siquiera Analogías, la consultora que suelte trabajar para el Instituto Patria, tenía a Alberto Fernández en el radar. En los próximos días empezarán a difundirse los primeros sondeos sobre la fórmula Fernández-Fernández.

Con la novedad aún en caliente, los encuestadores consultados ayer compartían una opinión: la necesidad de esperar a que la noticia decante, tanto en la sociedad como en el tablero político. Especialmente, en el universo del peronismo que miraba con desconfianza a la ex presidenta. Otra coincidencia entre los analistas refiere a la intención de la jugada: ampliar el espacio cristinista, pensando en las elecciones y en un eventual gobierno.

“La coalición que gobierne deberá ser mucho más amplia que la que haya ganado las elecciones”, afirmó Cristina Kirchner, en el video de 12 minutos que se viralizó la mañana del sábado.

"Es una búsqueda de moderación. Ella se baja un escalón, pero no de la escalera. Deja de lado el voto K duro. Con un hombre capaz de dialogar con varios sectores, apunta a traer votos del peronismo federal. Y podría conseguirlo”, comenta Ricardo Rouvier.

Para algunos consultores, la apuesta encierra una señal de debilidad. “Es una decisión audaz. No sé si logrará agrandar su sector. Pero es un reconocimiento de que ella sola no llegaba. En mis mediciones, Mauricio Macri venía repuntando”, afirma el sociólogo Luis Costa.

Hugo Haime disiente. Percibe una apuesta hecha con más de un ojo puesto en el día después del triunfo. Según las mediciones de Haime & Asociados, Cristina Kirchner ya contaba con buenas chances de ganarle a Macri en primera vuelta. “Es para gobernar, no para ganar. Si iba ella, iba a tener dificultad para gobernar”, opina Haime. Y concluye: “Lo de Alberto lo hizo pensando en un escenario posterior: para sumar acuerdos con la mayoría del PJ, con gobernadores y empresarios”.

Para Enrique Zuleta Puceiro, con su anuncio la senadora se vistió de Jaime Duran Barba: “En campaña, el que maneja la iniciativa tiene ventaja. Además fue sorpresivo. Se anticipó al inicio del juicio en su contra y tampoco presentó a Alberto cinco minutos antes del cierre de candidaturas. Es una vuelta al kirchnerismo de Néstor”.

El político detecta la ruptura de otra inercia: si hasta ahora tanto Cristina como Macri les hablaban a sus tribunas, el ascenso de Alberto fue un gesto hacia un centro que estaba demasiado vacante. Zuleta Puceiro arriesga a que el corrimiento de la senadora al lugar de vice podría servir para sumar indecisos.

El director de Analogías, Pablo Cano, asegura que el enroque de postulaciones no generará decepción ni fuga de votos en el núcleo kirchnerista. “Para la militancia, Alberto es Cristina. Pero quizá le da más previsibilidad al proyecto de poder”, especula Cano.

El encuestador Federico Aurelio proyecta algo similar. Según el director de Aresco, el ex jefe de Gabinete de Kirchner “tiene más capacidad de convocar a sectores más amplios”. ¿Por qué alguien que no la hubiera votado a ella sí optaría por él? Para Aurelio la respuesta es simple: porque la Argentina es muy presidencialista. Y si bien reconoce que Fernández no cuenta con un nivel de conocimiento pleno, cree que lo logrará en breve.

