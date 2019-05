Duhalde, duro con Alberto Fernández: "Es un horror, a este señor no lo conoce la mayoría"

Las cosas entre Eduardo Duhalde y el matrimonio Kirchner-Fernández no terminaron para nada bien. Luego de ser aliados en 2003, se distanciaron y colocaron en veredas completamente enfrentadas. En su reciente libro, Sinceramente, la expresidenta Cristina Fernández contó la estrategia que utilizó su marido para convencerla de que aceptaran el apoyo de Duhalde para ganar las elecciones de 2003.

Luego de varios cruces, Duhalde volvió a criticar a Cristina, en esta ocasión por la fórmula presidencial que diagramó y por la forma en que lo hizo: "Me pareció un error. Es un error no forzado. Le hace perder un montón de votos", afirmó. "Nadie puede dudar que (Cristina) es la mejor candidata de su sector. Los dirigentes de su sector van a decir 'estuvo bien', pero nadie cree que estuvo bien".

En esa misma, añadió: "Ese joven que creía que Cristina podía ser la solución de ellos se despacha con un señor al que ni conoce".

Las declaraciones fueron vertidas en el programa radial Toma y Daca. Ante la consulta por parte de los periodistas de esta emisión, en relación a si esta decisión puede responder a una señal aperturista de Cristina, Duhalde respondió: "Yo no creo en una apertura. Cristina se presentó como una dialoguista hace unos días. Luego va y toma una decisión a la semana de estar en el partido (Justicialista). No se lo ha dicho a nadie. Lo habla con el espejo y se le ocurre a la mañana presentarlo".

Federico Storani valoró la apuesta Alberto-Cristina: "La jugada es audaz; seamos audaces"

Luego de hacer ese racconto, reflexionó: "Es la Cristina de siempre. Toma las decisiones que se le ocurre, algunas buenas, otras malas, pero de diálogo, nada".

Por otra parte, el exmandatario se mostró confiado en que el Peronismo Federal, espacio por el que él muestra mayor simpatía, "si se organiza bien, va a estar encima de ella".

Respecto de Cambiemos, no le auguró la mejor de las suertes: "Lo más destacado del Gobierno es que tiene equipos buenos para hacer campaña, pero puede quedar tercero".

Sobre el final de la nota, reafirmó su postura de que la decisión del kirchnerismo de llevar a Alberto le va a restar votos y que ni siquiera va a garantizar los sufragios de "el núcleo duro". No obstante, reconoció que con el candidato a Presidente tiene "una buena relación de años" y que le parece "una buena persona". Aunque, anticipó: "Yo no creo que Alberto tenga la posibilidad de tomar decisiones, como no la tuvo Scioli".

JPA / AS