Aníbal Fernández: "El triunfo lo tenemos nosotros que hemos mejorado nuestra performance"

A dos días de las elecciones legislativas continúan el esfuerzo del oficialismo por resignificar el resultado como una victoria. En ese sentido, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, fue contundente: “El triunfo lo tenemos nosotros que hemos mejorado nuestra performance". “Después de la situación que pasan los ejecutivos en el mundo, los resultados que tenemos son saludables para nuestra tarea”, destacó este martes 16 de noviembre

En relación a los pronósticos sobre la situación posterior a la votación, Aníbal Fernández reflexionó: “Todos presagiaban una hecatombe superlativa que no se dio”. Frente a los desafíos que se presentan de ahora en más en el Congreso, Fernández sostuvo que hay que “muñequear y hacer política".

El titular de la cartera de seguridad nacional no cree que la oposición trabe las discusiones legislativas. "Puede haber algunos típicos cabezas de frasco que se encierran en sí mismos y que piensan que esa es la respuesta que se está esperando, pero, por otro lado, hay dirigentes abiertos y en ellos habrá que apoyarse", reconoció Fernández en diálogo con Nobleza Hormiga (FM La Patriada)

Sobre el reclamo por la falta del llamado a la oposición, el ministro se permitió su clásico cinismo: "Si en los próximos 5 minutos no los llamo para felicitarlos, que arranquen". Este miércoles hay una convocatoria a movilizar por el Día de la Militancia que, según el funcionario, “es el momento es el oportuno para decirle al presidente que no se equivocó en el rumbo y que se reconoció todo lo que se gestó”.

En los últimos días Mauricio Macri dijo que el actual gobierno se está endeudando a una velocidad más alta que durante la gestión de Cambiemos, en relación a esto Fernández contestó: "Macri no entiende nada, no sabe de qué habla. Lo que dice es lo que le dijeron que dijera, pero nadie le dijo para donde agarrar. Pero ¿endeudarse de quién?".

Su política de seguridad

En relación al eje central que tuvo la discusión de seguridad en las últimas semanas y el incremento de demanda de mano dura, Aníbal Fernández aclaró: “Lo que hay son discursos de mano dura, porque ninguno de ellos va a ejercer políticas, son discursos de mano dura que prometen muerte y ese tipo de cosas y que a una parte de la sociedad le llama la atención, pero no es lo que yo pienso”.

Para Fernández de lo que se trata es de “hacer cumplir la ley”. "No es mano dura o mano blanda, es ejercer la ley. No va a suceder otra cosa que no sea la que tenga que suceder", recalcó. En relación al episodio violento con el empleado de seguridad en el acto de Javier Milei dijo que era “una catástrofe”.

“No voy a cargar las listas sobre Milei, me parece que es un estúpido que se les coló en el acto”, agregó y recalcó: “No tiene que haber custodios armados en actos y ya di la orden de que se investigara".



