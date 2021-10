Aníbal Fernández: “Les pido a los jueces que colaboren; las fuerzas de seguridad no dan abasto para estar en todos lados”

Luego de que se conocieran los crímenes de tres personas en tan solo 13 horas en la provincia de Buenos Aires, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, pidió este jueves la colaboración de la Justicia, al referirse específicamente al asesinato a un chico de 17 años en un intento de robo en la localidad de Ezpeleta, partido de Quilmes.

“Uno de los pibes había estado detenido por robo y había sido liberado. Se necesita un poquito más de colaboración y de esfuerzo de la Justicia. Mi respeto por lo que ha hecho la Policía de la Provincia porque en tiempo récord detuvo a los presuntos responsables, pero lo de la Justicia fue una locura”, dijo Fernández en declaraciones a la prensa al ingresar esta mañana a su oficina.

Y agregó: "Nos pusimos a disposición para ver si podíamos ayudar en algo, es dolorosísimo este tema. Yo voy a tratar de tomar contacto con la familia", en referencia a los familiares de Lucas Cancino, quien fue acuchillado en la puerta de la casa de sus abuelos cuando se dirigía al colegio, en un intento de robo de su bicicleta, mochila y teléfono celular.

El acusado de matar a un estudiante fue detenido dos veces en el año, pero siempre salió el mismo día

Por su lado, la policía bonaerense detuvo rápidamente a los sospechosos, aunque, uno de ellos, Nazareno Juan Cruz Mejías, no debía estar en la calle ayer por la mañana, dado que algunos días antes había sido arrestado por robo a mano armada. No obstante, el juez Martín Nolfi lo liberó en tiempo récord.

En tal sentido, el funcionario de Alberto Fernández indicó que hay casos de “homicidios culposos, no dolosos y cosas muy particulares en donde a lo mejor no se justifica la prisión preventiva”. Sin embargo, no opinó lo mismo en los casos de robos “con semiplena prueba” y solicitó al poder judicial: “Colaboren un poquito”.

Además, el titular de la cartera de Seguridad advirtió que "las fuerzas de seguridad no dan abasto" y que "los recursos son limitados y los estamos administrando de la mejor manera".

Por último, detalló que "la policía de la federal hoy cuenta con 33 mil efectivos, que es mucho menos de la mitad que supo tener toda la vida, desparramados por todo el país". “Con Gendarmería pasa lo mismo. Mañana vamos a poner en funcionamiento un sistema en terminales y estaciones de trenes, que es el primer lugar que hemos tomado y así vamos a ir efecto por efecto, sino es imposible. No tenemos miles de millones de hombres y mujeres para poner en todos los barrios”, sumó.

Lucas Cancino fue atacado hoy a las 7: 50 de la mañana, cuando salía de su casa rumbo a la escuela

El asesinato de Lucas Cancino

Luego de la marcha de la noche del miércoles, en donde vecinos de Ezpeleta y Quilmes reclamaron justicia por la muerte del adolescente de Quilmes asesinado en un intento de robo, la familia se reunió este jueves para velar los restos del chico.

En la mañana de ayer, Luca salió de su casa de la calles Comandante Naval, entre Ascasubi y Lugones, cuando fue asesinado de una puñalada en el pecho, al ser atacado por dos delincuentes, Rodrigo Agustín Rivas (19) y Nazareno Juan Cruz Mejías (20), quienes lo abordaron con fines de robo. El joven alcanzó a regresar a su casa, pero se desvaneció en la puerta y falleció.

