Aníbal Fernández: los que estén en desacuerdo con la política económica "no deberían estorbar", dijo

Aníbal Fernandez salió al cruce de los cuestionamientos a las políticas económicas que lleva adelante el gobierno y, en medio de la interna del Frente de Todos, consideró que quienes no estén de acuerdo con la gestión de Martín Guzmán "como mínimo, no deberían estorbar".

El referente peronista se definió como un "hincha" del titular del Palacio de Hacienda y destacó que lo va a "defender con uñas y dientes" frente a los embates internos y externos.

"Si ese plan que nos reclamaron toda la vida hoy empieza a tener gestos muy claros y contundentes de posicionamiento, hacia dónde estamos yendo y en qué condiciones estamos yendo, se gobierna con los que están dispuestos a acompañar", dijo el ministro.

El ex jefe de Gabinete dijo, además: "No vi nunca al peronismo no acompañando a un presidente peronista".

Guzmán afirmó que Alberto Fernández lo respalda y le mandó un mensaje al kirchnerismo

El titular de la cartera de Seguridad consideró que aquellos dirigentes del Frente de Todos que están disconformes con los lineamientos de Guzmán "como mínimo, no deberían estorbar" en la gestión y "dejar que se siga adelante con lo que se está haciendo, con decisiones cruciales".

Con estas declaraciones, Aníbal Fernández rechazó las críticas que vienen realizando sectores alineados con la vicepresidenta Cristina Kirchner, y que tienen como principal blanco al Ministro de Economía.

Arde la interna por la inflación: Roberto Feletti apuntó a Martín Guzmán y advirtió que "esto se va poner feo"

Una de las últimas y más llamativas críticas las hizo el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quien responsabilizó a Guzmán por la escalada inflacionaria. "El Ministerio de Economía tiene que bajar líneas claras de política económica que reduzcan la volatilidad y preserven ingresos populares, si no esto se va poner feo", había afirmado el funcionario días atrás.

Frente a estos cuestionamientos internos, Guzmán debió salir a hablar y reclamó "apoyo político" para poder ejecutar el plan económico. "Es necesario que la política macroeconómica tenga apoyo político amplio y que no haya acciones que generen incertidumbre porque necesitamos construir credibilidad", declaró el ministro de Economía.

En respuesta a las críticas del secretario de Comercio, el ministro de Economía sostuvo: "Yo coincido con Feletti en que la inflación se debe atacar con un programay que las acciones que lleva adelante el secretario, con la canastas, es un complemento".

Acerca de las herramientas para paliar el impacto de la suba de precios, Guzmán subrayó la intención de que en paritarias "los salarios le ganen a la inflación".