Aníbal Fernández cruzó a Vidal por la causa Gestapo: "Nadie en sus cabales puede creer que lo que dice sea cierto"

Aníbal Fernández arremetió una vez más contra María Eugenia Vidal frente a las críticas y acusaciones en su contra por la causa “Gestapo”. “Nadie en sus cabales puede entender o creer que lo que dice esta mujer pueda ser cierto”, afirmó el ministro de Seguridad en una entrevista televisiva y también consideró “impune” el accionar de Juntos por el Cambio.

Fernández se refirió este lunes 17 de enero a las explicaciones de Vidal acerca de la investigación sobre la reunión de ex funcionarios bonaerenses para encarcelar a sindicalistas en 2017. En diálogo con C5N, sostuvo que "nadie en sus cabales" puede "creer" las palabras de la diputada nacional y ex gobernadora bonaerense, y también criticó el accionar de Juntos por el Cambio frente a la causa. "La forma de actuar de ellos es impune”, señaló.

Según el ministro de Seguridad, durante el gobierno anterior “todo el mundo tiene claro” el complot que preparaban Vidal y el ex presidente Mauricio Macri.

"Gestapo" antisindical: pidieron la imputación de María Eugenia Vidal

"Vidal, en su condición de gobernadora; Macri, en su condición de Presidente, Villegas, en su condición de Ministro de Trabajo, Gigante, en su condición de ministro de la Provincia de Buenos Aires, estaban todos preparados para complotar con una determinada dirección", planteó. A su vez, añade que “cada vez que habla uno de ellos es una metida de pata mayor".

Fernández también opinó que la defensa de distintos dirigentes de la oposición a Macri pasa porque “él tiene los carpetazos” y arremetió contra el ex mandatario. "Le lustran las botas para tratar de mantener una buena relación con esta bestia que tiene cero escrúpulos; no tiene ningún empacho en lastimar familias, las mujeres y los hijos", dijo sobre Macri.

El plan PRO contra el Gestapogate

Vidal: "El video fue ilegalmente grabado y no constituye como prueba"

El pasado miércoles en diálogo con TN, Vidal se refirió a la causa “Gestapo” y denunció que la reunión "fue ilegalmente filmada". También repudio la utilización de la palabra “Gestapo” por parte de varios dirigentes y que hay detrás una "intencionalidad política".

La ex gobernadora pidió explicaciones a la jefa de espías del gobierno, quien presento el video, y enfatizó que el video “editado” había sido grabado por la AFI en forma “ilegal” "Si ese video, editado, lo grabó la AFI era ilegal porque no tenía orden judicial o por lo menos hasta ahora no la presentó, con lo cual alguien grabó ilegalmente ese video y ese video no constituye prueba porque es ilegal y no tenía orden judicial", remarcó.

Vidal luego repudió el uso del termino Gestapo y que hay un “modus operandi” detrás de esta causa. "Solo la comunidad judía sabe lo que significa la Gestapo y no debería banalizarse de esa manera (...) Hay un modus operandi. Hay una intencionalidad política con esta causa. Yo no me voy a esconder. Voy dar todas las explicaciones que la justicia me pida. No tengo nada que ocultar", explicó Vidal.

NM/ff