Ansaloni pidió disculpas por dichos antisemitas: la oposición lo acusó de panqueque y pidió sanciones

En una de las tantas charlas políticas virtuales que se convirtieron en costumbre durante la cuarentena, el diputado de Unidad y Equidad Federal Pablo Ansaloni analizó la situación del gremio Unión de Trabajadores y Estibadores Rurales (Uatre) del cual es dirigente y en medio de la vorágine argumentativa lanzó un comentario antisemita que le valió el repudio generalizado.

Estamos más unidos que nunca, nadie nos va a romper a nosotros, y nadie que no tiene que ver con nuestra provincia porque son como los judíos, por ahí no tienen patria y no saben dónde están”, dijo Ansaloni.