Iglesias explotó por una reunión de Frigerio y Monzó con diputados que rompieron con Cambiemos

Rogelio Frigerio y Emilio Monzó, exministro del Interior y expresidente de la Cámara de Diputados respectivamente, se reunieron vía Zoom con dos diputados que abandonaron Cambiemos el 4 de diciembre de 2019, solo seis días antes de la asunción de Alberto Fernández. Los legisladores, Antonio Carambia y Beatriz Ávila, habían dejado el espacio junto a un tercer dirigente, Miguel Ansaloni, para formar espacios provinciales.



De la reunión virtual participaron, además, el diputado Sebastián García De Luca y el extitular del bloque PRO, Nicolás Massot, hoy dentro del Banco Ciudad. Carambia se mostró eufórico y lo subió a las redes sociales: "Hoy compartimos una charla política con los amigos Rogelio Frigerio, Emilio Monzó, Sebastián García de Luca, Nicolás Massot y Beatriz Avila, para intercambiar ideas sobre la realidad de nuestro país y la política que se viene. Hay visiones encontradas para construir un camino de consenso, que incluya a todos los argentinos. Es siempre agradable reencontrarse con amigos, haciendo uso de las herramientas tecnológicas, que nos permiten estar comunicados".



La noticia llegó a manos de Iglesias, diputado que eligió personalmente Mauricio Macri para estar en el Congreso y uno de los más combativos que tiene JXC para enfrentar al peronismo en el recinto junto a Waldo Wolff. Leer la novedad lo hizo estallar de ira: "Estoy muy intrigado por saber qué piensan los diputránsfugas Carambia y Ávila sobre la 'sucesión natural' de Macri. Hay que preguntarle también a Ansaloni. Tres opiniones imprescindibles. Seguro que Emilio o alguno de sus otros amigos nos lo cuenta".

Macri-Cristina vs. Larreta-Fernández

¿A qué se refería Iglesias con la 'sucesión natural'? A los dichos de Monzó, quien días atrás negó una disputa por el poder de la oposición entre Horacio Rodríguez Larreta y Macri: "No hay disputa por el liderazgo, hay una transición natural”, disparó. La frase, según pudo saber PERFIL cayó muy mal dentro del círculo íntimo del expresidente. Algunos inclusive consideraron que el mensaje fue "dictado por Larreta" para empezar a marcar la cancha de cara al 2021.



Pero Carambia no se achicó. "No sé si lo que te preocupa es la “sucesión natural” de Macri o tu sucesión en la banca de diputados que ocupás hace años. Y ya que te gusta hablar de tránsfugas te recuerdo que fuiste diputado ARI y ahora sos el defensor N1 del PRO!?", respondió para recordarle a Iglesias que él también había tenido sus idas y vueltas.

La discusión siguió entre chicanas pero fue el primer síntoma de algo que sucede en Cambiemos. Los dirigentes que consideran que no hay que ampliar la base de sustentación para marcar diferencias absolutas y constantes con el oficialismo y los que buscan ser opositores pero con acuerdos amplios.