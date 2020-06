Archivan una causa por lavado de dinero contra empresarios y funcionarios kirchneristas

El juez federal Sebastián Ramos archivó este martes 9 de junio una causa por lavado de dinero contra varios empresarios y ex funcionarios kirchneristas, a raíz de un desprendimiento de la causa Cuadernos de las Coimas, donde se investigan pagos de sobornos a ex integrantes del Ministerio de Planificación.

La denuncia había sido realizada por la Unidad de Información Financiera (UIF), a partir de informes de inteligencia que daban cuenta de una supuesta fuga de capitales al extranjero, que provenía de un origen ilícito.

El fiscal federal Eduardo Taiano consideró que la causa debía ser archivada porque había "imposibilidad de proceder" y porque la denuncia de la UIF era "débil".

La presentación apuntaba a los empresarios Aldo Roggio, Carlos Wagner, Enrique Pescarmona, Juan Carlos De Goycoechea, Jorge Neira, y Claudio Glazman, entre muchos otros, quienes habrían girados fondos a Suiza, Estados Unidos, Uruguay y Luxemburgo. En la causa también estaban denunciados el ex ministro Julio De Vido, al ex juez federal Norberto Oyarbide y al ex chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno

El presunto lavado de dinero estaba dado por el origen ilícito de los fondos, ya que provenían del pago de sobornos a funcionarios para acceder a obra pública en los años del kirchnerismo.

Según la denuncia de la UIF, "el esquema de corrupción desarrollado y sostenido en el tiempo por la organización ilícita referenciada, supone también una estructuración de maniobras jurídicas y financieras que permitieron insertar en el mercado formal o hacer circular, las millonarias sumas de dinero espurio que generaron".

Ahora, para la Fiscalía, tan sólo 15 de los 57 informes presentados por la UIF daban cuenta de supuestas maniobras de lavado, pero más allá de eso los mismos no debían ser investigados porque "resultaría contrario a derecho dar inicio a una investigación sobre la base de información que, como se vio, ya fuera incorporada en el marco de otras actuaciones".

"Entiendo que la sola puesta en circulación de bienes provenientes de un ilícito penal no deriva necesariamente en la comisión del delito de lavado de activos, sino que debe sustentarse en maniobras que permitan disimular el origen de los mismos con la consecuencia posible de que adquieran apariencia de licitud", consideró ahora el magistrado, que archivó la causa que también tenía como denunciados al ex ministro Julio De Vido, al ex juez federal Norberto Oyarbide y al ex chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno.

