La Argentina acusó la princesa Ana de "presencia colonial" por su visita a las Islas Malvinas

La princesa Ana, del Reino Unido, llegó junto a su esposo, el vicealmirante Tim Laurence, el pasado 18 de noviembre a las Islas Malvinas, por pedido explícito de su hermano, el rey Carlos III. La visita duraría unos seis días y generó controversia en el gobierno argentino, que cuestionó su visita "sin avisar" y la calificó de "presencia colonial".

La princesa, al llegar, colocó una ofrenda floral en el "Monumento de la Liberación" y se reunió con antiguos desminadores, que fueron los encargados de quitar las minas de los campos tras la guerra. De esta manera, envió un claro mensaje al Gobierno argentino sobre la postura de Reino Unido relacionada con la soberanía sobre las islas Malvinas.

