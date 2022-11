Gran Bretaña devolvería Chagos y genera expectativa por Malvinas

En una declaración ministerial escrita, el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, James Cleverly , dijo que su objetivo era llegar a un acuerdo con Mauricio a principios del próximo año para devolver las Islas Chagos a esa nación. El Reino Unido ha sido derrotado dos veces en los tribunales internacionales por el tema, lo cual siendo un miembro permanente del consejo de seguridad de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) lo dejo en una posición incómoda por no cumplir las resoluciones del comité de descolonización y los fallos de la corte internacional.

Sin embargo, fue la situación geopolítica la que termina inclinando la balanza de la justicia en el gran escenario de competencia y posicionamiento frente a China en la región, que despliega su influencia y presencia no solo con la intención del control de las rutas comerciales de largo alcance, sino también con la intención de controlar puertos en terceros países de la región, de hecho hasta construyó una base militar en estado de Sri Lanka (convirtiéndose en la primera base militar del gobierno de Pekín en el extranjero, en este país hoy independiente, el ex Ceilán británico).

Isla Mauricio

Esta estrategia es conocida como el “collar de perlas” que con paciencia China va hilvanando vía el endeudamiento de los países del área geográfica del océano Indico. La nueva matriz extractiva de riquezas y logística es la versión naval de la ruta de la seda. La que intenta ser tabicada por la India, por su contraparte denominada “El collar de diamantes” y de la cual Gran Bretaña no quiere resignar posiciones, de prestigio e influencia.

Junto con las naciones que conforman el Commonwhelth (La mancomunidad de Naciones excolonias británicas) y dentro de esta especialmente Australia, Reino Unido con su tradicional socio Estados Unidos formaron la alianza militar AUKUS (por la sigla de estos países en Ingles), una especie de OTAN, pero del Indo Pacifico, para encorsetar y dar contención a la expansión China.

Londres y la “intención de sus ministros de inclinarse hacia el Indo-Pacífico, sintió que la resistencia británica a un traspaso estaba obstaculizando la capacidad del Reino Unido para construir alianzas en la región”. Así destaca el agudo y siempre bien informado Patrick Winthour editor diplomático del diario del Reino Unido, The Guardian.

Viejas recetas para Malvinas



Como ejemplo de esto, recientemente, el tribunal abordó la disputa entre Mauricio y las Maldivas sobre el concepto de aplicación de aguas marítimas circundantes de una extensión de 95.000 kilómetros cuadrados del Océano Índico. Donde ambas partes reclaman las aguas ricas en peces y minerales como sus propias zonas económica exclusivas.

Ibrahim Riffath, el fiscal general de Maldivas dijo al panel de nueve jueces de la ONU que el caso presentado por Mauricio existe “principalmente para avanzar en su disputa con el Reino Unido”. Maldivas dio una sorpresa a fines del mes pasado al declarar que apoyaba a Mauricio en sus esfuerzos por descolonizar las Islas Chagos del Reino Unido. Hasta esta declaración, Maldivas siempre había respaldado el control continuo de las islas por parte del Reino Unido.

Diego García es la principal Isla del archipiélago de Chagos la cual tras desalojar los británicos a sus habitantes fue arrendada a los Estados Unidos. Esta estratégica Isla al este de Madagascar tiene una posición geográfica única para el control y monitoreo de las R.C.L.A. (Rutas comerciales de Largo Alcance): Alguien las comparó de esta forma: si el mar es el campo estas son sus autopistas, indispensables para sostener un conflicto prolongado, vitales cuando se trata de países insulares, tal es el caso del Reino Unido. También esta instalación fue cuestionada en relación con transporte y condición de detenidos e interrogatorios realizados en el marco de las operaciones contra el terrorismo y grupos insurgentes de Afganistán como ocurriera y fueran conocidas en la base norteamericana en la isla de Cuba de Guantánamo.

Estados Unidos parece haber recibido garantías satisfactorias sobre su enclave militar dentro de las negociaciones que llevaron adelante en la Ciudad de Nueva York en octubre, funcionarios de Mauricio y la entonces primer ministra Liz Truss.

En una declaración ministerial escrita, el secretario de Relaciones Exteriores, James Cleverly del Foering Office, dijo que el objetivo era llegar a un acuerdo con Mauricio a principios del próximo año lo cual permitiría el retorno de los más de 2.000 chagocianos y sus descendientes que fueron desplazados por la fuerza.

Ante tanta asimetría todo parecería indicar, como si fuera un relato bíblico que David le está por ganar a Goliat. Pero la piedra en este caso es filosofal, ajustada a derecho, la persistencia y la resiliencia de la vía diplomática donde los tan cuestionados organismos internacionales pusieron un poco de orden al caos y la anarquía donde juegan los poderosos. Está a punto de ganar los principios de las Naciones Unidas y el principio de la integridad territorial que a todos nos nutre. En un mundo tan interdependiente y complejo, el pequeño David es un ejemplo aún con la desproporcionada asimetría del buen uso del margen de maniobra.

Declaraciones del secretario de Malvinas Guillermo Carmona

El secretario de Malvinas, Guillermo Carmona, destacó la importancia de lo ocurrido con Chagos. En diálogo con PERFIL destacó que implica un reconocimiento de las resoluciones diplomáticas. “Es un hito muy importante el anuncio del día de ayer del Reino Unido de que accedía a retomar las negociaciones con la República de Mauricio, es un hecho significativo en cuanto el Reino Unido venía diciendo respecto del archipiélago de Chagos lo mismo que dice respecto a Malvinas que no tiene dudas el Reino Unido sobre la soberanía británica sobre sus territorios”, explicó.

“El Reino Unido está teniendo serios problemas de reputación internacional por su flagrante incumplimiento del derecho internacional en los procesos de descolonización y en los procesos de negociación por territorios que han ocupado ilegalmente en su expansión colonialista y creo esos problemas empiezan a presionar sobre el gobierno británico para resolver estos casos pendientes lo de Chagos es sin lugar a dudas un antecedente muy importante para la Argentina por Malvinas”, subrayó el funcionario.

“Gran Bretaña tiene 10 de los 17 casos de descolonización, es potencia ocupante, potencia administradora y esto habla de la reticencia. Además del costo de reputación que le genera al Reino Unido el sostenimiento del sistema colonial hay un coste económico que lo pagan los ciudadanos y ciudadanas británicas que viven en las islas británicas en Europa y que por tanto empieza a cobrar sentido la dimensión de insostenibilidad de este sistema colonial en la propia conciencia del pueblo británico, creo que eso también lo presionó el gobierno británico para avanzar”, concluyó.

¿Qué tiene en común la resolución de Chagos con Malvinas?

Como destaca, Omar Ruiz, Abogado, Magister en Relaciones Internacionales, docente adscripto en

Derecho Internacional Público Universidad Nacional de Córdoba:

• Desde hace poco tiempo Argentina tiene un argumento más para la defensa de sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, las decisiones recientes de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) en el caso del Archipiélago de Chagos y en particular la Isla Diego García ubicadas en el océano Indico, ponen nuevamente en la consideración pública otra situación de violencia colonial por parte del Reino Unido.

• Los habitantes de Chagos fueron desterrados y violentados en sus derechos cuando la potencia ocupante lo desmembró del resto de las islas Mauricio. Con el consentimiento de las autoridades de Mauricio, designadas por el Reino Unido antes de la independencia, se crea una nueva colonia, denominada "British Indian Ocean Territory" (BIOT), impidiendo el regreso de los chagosianos, para luego arrendarla a Estados Unidos, país que instaló una base militar en su isla mayor Diego García, en 1966, desde donde se han realizado operaciones militares hacia Irak y Afganistán y donde existiría una cárcel con presos detenidos ilegalmente como en Guantánamo.

• La Asamblea General de Naciones Unidas, en el año 1965, aprueba la resolución n° 2066 en la que advierte al Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte y Gales, la prohibición de desmembrar el archipiélago de Chagos del resto de la Isla Mauricio durante el proceso de independencia de esta última. Esta resolución es la siguiente a la conocida 2065, que reconoce el conflicto de soberanía en las Islas Malvinas por la (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

• El caso sometido a la Corte Internacional de Justica de La Haya, tiene origen en esta controversia que involucra a la población de la Isla de Chagos, a las Islas Mauricio y al Reino Unido, para el cual la Corte Internacional de Justicia intervino a solicitud de la Asamblea General de las Naciones Unidas, organismo que le formuló las siguientes preguntas: ¿Se completó el proceso de descolonización de Chagos? ¿Cuáles son las consecuencias de la continuidad del Reino Unido como administrador en Chagos?. La respuesta de la CIJ ha sido contundente en su sentencia, al decir que estamos frente a un caso de separación ilícita de un territorio, que se trata de un hecho ilícito internacional continuado que genera responsabilidad internacional, y que el Reino Unido debe poner fin a la administración colonial.



• Las resoluciones de la Asamblea General de la ONU en materia de descolonización son vinculantes, ya que tienen origen en el derecho de descolonización establecido en la Resolución 1514 de dicha Asamblea General, por lo tanto, la separación de una parte de un territorio no autónomo sujeto a descolonización es ilícita.

• ¿Porqué Chagos se parece a Malvinas?, porque al igual que Chagos, Malvinas es un territorio usurpado a otro Estado (Argentina), porque en Malvinas se desalojó a la población originaria en 1833, porque en Malvinas hay una población implantada (isleños con ciudadanía británica) que no constituyen un pueblo con derecho a la autodeterminación.

• En junio de 2017, cuando la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución 71/292, por la que le solicitó a la CIJ una "opinión consultiva", Argentina hizo una presentación acompañando la postura de la Isla de Mauricio, como un claro caso de desmembramiento territorial que tensiona y violenta los mismos principios que están en disputa en el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. La Asamblea General de la ONU, en 2019, con el voto a favor de 116 países, sólo 6 en contra y 56 abstenciones, le dio al gobierno británico un plazo de seis meses para que renuncie al archipiélago de Chagos a favor de Mauricio, obligación incumplida hasta la fecha.

• El gobierno británico ha respondido que la soberanía de las islas es un asunto bilateral que debe ser resuelto entre Reino Unido y Mauricio y ¿por qué no entre el Reino Unido y Argentina en Malvinas? Argentina ha destacado la importancia que sea la Corte Internacional de Justicia quien asuma competencia para entender en estos casos, porque aún, cuando la CIJ no estaba obligada a dar una opinión en la cuestión de Chagos, por tratarse de un caso consultivo, lo hizo y señaló el ilícito del Reino Unido.

• Que la Corte Internacional de Justicia ordene restituir una parte del territorio, que fue ocupado ilegalmente por el Reino Unido, considerado por Mauricio como invasor colonial ilegal, a otro Estado, aún, cuando ese Estado (Mauricio) tenga origen en el derecho de autodeterminación, significa un aval al principio de integridad territorial, y constituye un destacadísimo antecedente para invocarlo en el caso Malvinas.

• Recientemente otro fallo, en este caso del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, órgano judicial establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Jamaica 1982) y que tiene su sede en Hamburgo, Alemania; brinda otro argumento que fortalece la posición argentina en su reclamo de soberanía sobre Malvinas.

• El Tribunal del Mar, en coincidencia con el fallo de la Corte Internacional de Justicia sostuvo que la República de Mauricio tiene soberanía sobre las islas de Chagos en la disputa con Gran Bretaña. Lo hizo en ocasión de la disputa por los límites marítimos entre la República de Maldivas y la República de Mauricio que se proyectan sobre dicho archipiélago y en la que se consideró competente y reconoció la pretensión de Mauricio como admisible.

• En el punto 351 del fallo, el Tribunal expresa: "Por las razones anteriores, la Sala Especial concluye que tiene competencia resolver la controversia relativa a la delimitación de la frontera marítima entre las partes en el Océano Índico y que la reclamación presentada por Mauricio en este respecto es admisible".

• Maldivas objetó que el Tribunal del Mar tenga jurisdicción para resolver esta disputa, en tanto sostuvo que había una cuestión pendiente sobre la soberanía de Chagos en la que el Reino Unido era parte y no estaba siendo consultado.

• Por mayoría de ocho a uno de sus miembros, el ITLOS (International Tribunal for the Law of the Sea) rechazo la pretensión de Maldivas de considerar al Reino Unido como tercer actor.

• Expresa el Tribunal: "La Sala Especial considera que los hallazgos en su conjunto le proporcionan una base suficiente para concluir que Mauricio puede ser considerado como el Estado ribereño con respecto al Archipiélago de Chagos a los efectos de la delimitación de una frontera marítima incluso antes que el proceso de descolonización de Mauricio se complete".

• El Reino Unido rechazó el fallo, diciendo: "El Reino Unido no tiene ninguna duda sobre nuestra soberanía sobre el Territorio Británico del Océano Índico, que ha estado bajo soberanía británica continua desde 1814. Mauricio nunca ha tenido soberanía sobre el BIOT y el Reino Unido no reconoce su reclamo ".

• La respuesta de Mauricio en palabras de su primer ministro Pravind Kumar Jugnauth no se hizo esperar: "El Reino Unido debe ahora ajustarse plenamente al derecho internacional: debe poner fin de inmediato a su ocupación ilegal del archipiélago de Chagos, que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y ahora el ITLOS determinaron que recae exclusivamente dentro de la soberanía de Mauricio".

• Una segunda negativa para cumplir con la sentencia dañará aún más la reputación internacional del Reino Unido en cuanto al cumplimiento de la ley y la pretendida ejemplaridad de su democracia.

• Las cosas no están bien para el Reino Unido, a las sentencias mencionadas de la CIJ y del ITLOS, se suman los efectos provocados por el BREXIT, que en el reciente acuerdo comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea se excluye a Malvinas como territorio británico de ultramar ocasionando, con el incremento de aranceles, un importante daño económico al gobierno ilegal e ilegítimo de las Islas. Además, la preocupación de los isleños ha ido en aumento, por el tácito reconocimiento de la soberanía argentina que la empresa alemana Lufthansa realizó al solicitar permiso al Estado argentino para sus vuelos a las Islas Malvinas.

• Estos episodios denotan un declive británico en el escenario mundial y una oportunidad para que la República Argentina fortalezca su histórico y justo reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas.

*Marcelo Biasatti, periodista. Profesor en la Facultad Ciencias Sociales, Universidad del Salvador.