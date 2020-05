El arzobispo de La Plata apoyó el Impuesto a la Riqueza para "acortar la inequidad"

Víctor Manuel "Tucho" Fernández, arzobispo de La Plata, afirmó que la Iglesia “está de acuerdo" con el Impuesto a la Riqueza, el proyecto que impulsa el oficialismo en medio de la pandemia de coronavirus.

En ese marco, el ex rector de la Universidad Católica Argentina y hombre muy cercano al Papa Francisco, recordó que el Sumo Pontífice "habló de una renta universal" para que "no haya nadie que no tenga un ingreso para vivir con dignidad".

En diálogo con El Destape Radio, dijo que "no hay ningún elemento de la doctrina social de la Iglesia que pueda estar en contra de eso", respecto a la iniciativa del gravamen que presentaron los diputados Máximo Kirchner y Carlos Heller, y que será enviada al Congreso en los próximos días.

En esa línea, Fernández consideró que el objetivo detrás del impuesto tiene que ser "que la inequidad no sea tan grande, tan enorme", entre los que más y menos tienen. "El Papa habló de una renta universal, que no haya nadie que no tenga un ingreso para vivir con dignidad. De algún lado tiene que salir esa plata, y es de los que más ganan y les sobra", dijo el arzobispo.

El impuesto alcanzará como mínimo a 11 mil personas y como máximo 12 mil, un 0,03% de la población argentina, y sgnificaría una recaudación entre 250 y 300 mil millones de pesos. Además, el 1% de alícuota se aplicaría sobre patrimonios de más de 200 millones de pesos.

En declaraciones radiales, el diputado Carlos Heller manifestó que el proyecto cuenta con "el total apoyo del Presidente" y que "le parece que es una contribución importante a generar los recursos en un momento en que el país tiene una significativa necesidad de esos recursos por los gastos generados por la crisis de la pandemia".

Al respecto, el prelado consideró que “entiende que hay que alentar la producción, que a un tipo con pasta de empresario no le vas a impedir tener una buena ganancia porque el mundo funciona así”, pero agregó: “De lo que estamos hablando es que, sin quitarle a esa empresa la posibilidad de subsistir, trate de acortar la inequidad".

Respecto de la situación actual y el rol de Jorge Bergoglio, Fernández señaló que "el Papa Francisco insiste en unir lo espiritual y lo social", pero planteó que "con personajes como (Jair) Bolsonaro, Boris Johnson y Donald Trump le es más difícil mantener este mensaje social".

