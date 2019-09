Augusto Costa contra la gestión de Vidal: "No jugó ni una carta para revertir la situación económica"

El economista, ex secretario de comercio y vicepresidente 2º de Velez, Augusto Costa, dijo que la situación económica de la Provincia de Buenos Aires es "muy complicada que va en línea con lo que es la situación del país, amplificado, porque cuando al país le va mal a la provincia le va muy mal". Según el economista la provincia "es el corazón productivo de la Argentina" pero la gobernadora María Eugenia Vidal "en vez de salir a compensar, se quedó callada, no hizo nada y no jugó ninguna carta para poder revertir" la situación económica.

"Otras provincias tuvieron otra actitud respecto a la situación de sus sectores productivos", analizó Costa. La Provincia de Buenos Aires no nombró Ministro de Producción por 7 meses. Estuvo acéfalo el Ministerio de Producción, eso es una señal política, la provincia más importante de la Argentina en términos productivos no contó con ministro”, explicó en comunicación con Radio Con Vos.

"El Estado dejó de hacer lo que tenía que hacer, que era impedir que los actores más concentrados limiten la competencia y paradójicamente una economía como la Argentina. Para que haya más mercado tiene que haber más Estado".

“El argumento de que el Estado se tiene que achicar para que crezca el empleo privado es falaz, tiene que cumplir su función que es permitir que los mercados funcionen razonablemente bien y que haya incentivos para invertir”.

Consultado por las declaraciones del candidato presidencial por Consenso Federal, Roberto Lavagna, sobre la posibilidad de entrar en una hiperinflación, Costa dijo que el país está ante "un problema muy serio en términos inflacionarios" pero lejos de ese destino. "Hay que quitarle este análisis simplista a las evaluaciones respecto de la inflación", dijo. “Hoy estamos con tasas de inflación récord en Argentina desde la hiperinflación del 89 y evidentemente el librito de Macri no funciona en la Argentina”, expresó.

"En términos de nivel adquisitivo, si bien había suba de precios importantes, el salario le ganaba a la inflación y ese era un objetivo de política económica: Que el poder adquisitivo crezca para que el consumo no se resienta y para que la industria pueda funcionar y pueda vender”.

“Nosotros no negábamos el problema, sino que decíamos: No queremos resolver el problema de la inflación afectando las condiciones de vida de la población y generando un problema en la actividad económica como lo generó el macrismo, con esa receta fracasó”.

Consultado sobre cómo se dan las negociaciones con empresarios para discutir precios, Costa respondió que "el que pone el precio es el empresario". "Si a mí me parece que está caro un producto como Secretario de Comercio, no puedo decir ‘está caro, bajá el precio’", aseguró. "Una de las salidas que nosotros encontramos a ese problema fue el programa Precios Ciudados. Sentamos a proveedores, industriales y supermercados para llegar a un acuerdo con respecto a una canasta de productos muy representativa del consumo de la población, y así establecer una pauta de incrementos de precios que se ajuste a la suba de costos”.

D.S.