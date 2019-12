Kicillof chicaneó a Vidal por la residencia oficial: "No andaba ni el agua fría ni la caliente"

El gobernador Axel Kicillof no sólo es crítico con la herencia económica que recibió de María Eugenia Vidal. También decidió que sacará las grúas de la policía que custodian la Casa de Gobierno en La Plata y contó que la residencia, en la que se quedó a dormir en su primera noche en el cargo, no había ni agua fría ni agua caliente. “Hace mucho que no se usa, pero estamos contentos”, chicaneó el jefe provincial, en alusión a Vidal.

Es que su antecesora en el cargo no quiso utilizar el hogar que se destina a los gobernadores, detrás de la sede oficial de la Provincia, por “razones de seguridad” y se mudó, durante los cuatro años de su gestión, a la base militar de Morón.

En diálogo con Radio Provincia, Kicillof dijo: “Acá en la casa de gobierno acabo de entrar y pedí que sacaran esas grúas. Hay que encontrarle otra forma para darle otro espíritu e imagen a la Casa de Gobierno”.

Alberto había chicaneado a Macri porque se encontró con el aire acondicionado roto en el despacho presidencial.

Kicillof fue muy duro durante la campaña y también tras el traspaso de mando. Se refirió a la situación que dejó Vidal como “tierra arrasada” y advirtió que el dinero que quedó en las arcas del Gobierno no alcanzan ni para afrontar las necesidades de un mes.

Eso desató una pelea con los ex funcionarios de Vidal, que lo criticaron y lo acusaron de mentir. Y también le recordaron que la dirigente de Juntos por el Cambio había recibido la administración en malas condiciones.

Una chicana similar a la las condiciones en que quedó la residencia había hecho Alberto Fernández, cuando comentó que no sabía si Mauricio Macri usaba su despacho en la Casa Rosada, porque el aire acondicionado estaba roto.



MC