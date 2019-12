De Macri a Alberto y de Vidal a Kicillof: los traspasos a puros memes

Los traspasos de mando entre Mauricio Macri y Alberto Fernández, y María Eugenia Vidal y Axel Kicillof, hicieron que muchos usuarios en Twitter desplegaran su creatividad y dieran vida a los infaltables memes, en los cuales remarcaron desde la vestimenta de la gobernadora saliente; los anteojos utilizados por el flamante Presidente y hasta el gesto de desprecio de Cristina Fernández de Kirchner.

En el caso de Vidal, los cibernautas remarcaron el gran parecido que tenía el vestido que eligió para la ceremonia donde dejaba su cargo, con una cortina. "Yo tengo el mismo vestido que Vidal colgado en el baño"; "Vidal ya había metido todo en la valija para tomarse el palo de la gobernación, así que tuvo que improvisar las cortinas", fueron algunos de los mensajes que escribieron los usuarios, los cuales los acompañaron con la imagen de la prenda de la ahora exfuncionaria.

Dice Kicillof que con la vara alta que dejó el macrismo y el vestido de la Vidal ya alcanza para tapar la ventana.#ElTarifazoFueSaqueo pic.twitter.com/fRdfb2xnjk — ★dͩiͥeͤgoͦtͭeͤ★🇦🇷 ᵉˢ ᶜᵒⁿ Tod🌞s ! (@diegote3000) December 12, 2019

Encontré el vestido de Vidal en su anterior vida. pic.twitter.com/wqhSjgZiu2 — Ariel Brunnen (@gerabrunnen) December 12, 2019

Vidal ya había metido todo en la valija para tomarse el palo de la gobernación, así que tuvo que improvisar vestido con las cortinas. pic.twitter.com/dR5J03fFo9 — lau :$ (@lauserran0) December 11, 2019

yo tengo el mismo vestido q Vidal colgado en el baño pic.twitter.com/4roEl1VHjD — Stream Lights Up y M.I.A (@_Yoongilazo) December 11, 2019

#Vidal llego TARDE A LA JURA DE AXEL Y NO TENGO VESTIDO pic.twitter.com/fQ9KylwRG0 — VICENTE DE FLORES (@VICENTECOSMICO) December 11, 2019

En el caso del presidente saliente y del flamante jefe de Estado, los memes en cuestión apuntaron más específicamente al frío saludo entre el líder de Cambiemos y la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Allí, se hizo referencia al gesto de indiferencia que la exsenadora tuvo para con Macri.

#maleducada

Macri se fue y sigue generando memes. Me hace mucha gracia la cara de Cristina 😂 pic.twitter.com/rylSwMO6Ed — 🐾VAL🐾 (@LucyGriet22) December 10, 2019

Se viene la lluvia de memes de Cristina y Macri 🤸💞 pic.twitter.com/vi8Czb6hCr — Tone Urmeneta (@toneurmeneta) December 10, 2019

Alberto, Cristina y Macri siendo material para memes, no importa cuando leas esto. pic.twitter.com/da2ZTgNvyF — Gonza Ginestar (@Gonzaginestar) December 10, 2019

Madre se puso a hacer memes con Cristina y Macri creo que la amo pic.twitter.com/94LvAhN5AI — koda 💚 (@funkandpuchos) December 11, 2019

Sabía que el saludo de macri con cristina me resultaba conocido de otro acontecimiento..... pic.twitter.com/bhZ5tX8gOP — Nacho (@ignacio_moschen) December 10, 2019

-Hola, venis siempre aca?

-Correte que me traen el agua. pic.twitter.com/sqHOSbGUX0 — Bestiari🔅 (@Bestiario123) December 10, 2019

Otros por su parte, bromearon con los avisos de último momento que Macri le hizo a Alberto acerca de cosas tales como, la contraseña del Wi-fi o hasta que se olvidó el cargador de su celular en la mesita de luz de la Quinta de Olivos. "En la heladera dejé un pote de dulce de leche, terminalo si querés", se puede leer en uno de ellos.

Otro detalle que para los tuiteros no pasó desapercibido fueron los lentes que Alberto Fernández utilizó para leer su discurso. Con su look no faltaron quienes lo compararon con el dibujo animado de Yepeto, de la película Pinocho. Otros por su parte, lo vieron parecido al Doctor Chapatín, interpretado por Chespirito.

Se cierra una hermosa etapa de memes junto a Mauricio Macri, pero cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana. Bienvenido Albert. pic.twitter.com/iBzR7s14kp — Ragnar 👑 (@AxelBascunian) December 10, 2019

Se cierra una hermosa etapa de memes junto a #Mauricio Macri... pero cuando Dios cierra una puerta, abre otra. Bienvenido #Alberto pic.twitter.com/2Wd9ro4XD3 — gbr.ltr (@gbrltrn) December 10, 2019

-Homero, estuviste toda la noche viendo memes de macri?

-Marge, creo que quiero ir a la plaza y celebrar que el gato se fue pic.twitter.com/COhn9vugjm — Sofía (@_sofidk_) December 10, 2019

Último meme antes de partir, Macri siendo el nuevo Confused Travolta mientras Alberto saluda a Michetti pic.twitter.com/US7LerDMJI — hernoxxx (@hernavn) December 10, 2019

En otros, captaron el momento en que Macri firma el libro de actas y no tiene a quien entregarle la lapicera, dado que Alberto Fernández en lugar de agarrarla, se dispone a saludar a Gabriela Michetti que está detrás de él.

Durante la jornada de traspaso de mando presidencial, los hashtags #MacriMandatoCumplido y #AlbertoFernández se convirtieron en las principales tendencias en la red social del pajarito.

