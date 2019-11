Respiran en el equipo de Kicillof: Vidal les deja el dinero para sueldos y aguinaldo

El economista Carlos Bianco, uno de los integrantes del equipo que acompaña al gobernador electo de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, remarcó este miércoles 6 de noviembre que la mandataria saliente, María Eugenia Vidal, "se comprometió a dejar los fondos disponibles para el pago de sueldos y aguinaldos", aunque advirtió que el balance anual con el que cerrará la gestión macrista en la provincia dejará "un rojo de unos 50 mil millones de pesos".

"Se comprometieron a dejar los fondos disponibles para el pago de sueldos y aguinaldos", sostuvo el exfuncionario nacional, que se reunió el pasado martes con el jefe de Gabinete provincial, Federico Salvai.

En diálogo con El Destape Radio, Bianco cuestionó la "falta de datos que hay de la Provincia, sobre todo financieros", aunque señaló que el ministro coordinador bonaerense se "comprometió a entregarlos".

"Después de obtener esa información, los equipos de cada área tendrán reuniones presenciales para discutir los temas", subrayó el dueño del "Kicimóvil". Consultado sobre la situación financiera que recibirá el futuro gobernador, el economista señaló que Salvai le manifestó que "el rojo será de no más de 50 mil millones de pesos, siempre y cuando se llegue a un acuerdo por una actualización del Fondo del Conurbano por 20 mil millones que le están pidiendo a (el presidente Mauricio) Macri".

"La mejor forma de cerrar este agujero es pedir un Aporte Extraordinario al Gobierno nacional y no hacer ninguna alquimia extraña a través de un préstamos del Banco Nación o Provincia", dijo Bianco.

Asimismo, remarcó que una vez que asuman tendrán que afrontar "cuestiones de coyuntura, urgencia y emergencia", entre las que mencionó "la situación alimentaria, la necesidad de avanzar en la mejora edilicia de las escuelas en los meses del verano y el severo problema productivo".

"No es un slogan lo que dijo Axel de que hay tierra arrasada en la Provincia", destacó el integrante del equipo del gobernador bonaerense electo. Por otra parte, se refirió al aumento del servicio de electricidad previsto para comienzos de 2020: "La gobernadora dijo que lo iban a analizar, pero parecería ser que no lo va a retrotraer. No queremos que nos dejen puesta la tarifa eléctrica a partir del 1º de enero, sino que queremos negociar tarifas razonables y justas".

Vidal avanza con Kicillof en la transición con tres áreas y pide la unidad opositora

A la vez, el exfuncionario ratificó que "todo lo que esté tipificado como delito va a ser perseguido" y agregó: "El narcomenudeo va a ser perseguido, pero también vamos a atacar a las grandes bandas". Finalmente, Bianco indicó que todavía no está definido el Gabinete provincial y anticipó que "seguramente va a tener una composición equilibrada en temas de género".

NA/HB