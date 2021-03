Kicillof desconfía de Sarlo: "La operación es completita"

Tras las disculpas de la escritora y ensayista Beatriz Sarlo por afirmar que Soledad Quereilhac, la esposa del gobernador bonaerense Axel Kicillof, le ofreció vacunarse "por debajo de la mesa", el mandatario provincial reiteró sus cuestionamientos a Sarlo y mostró su desconfianza sobre las verdaderas intenciones de sus declaraciones: "Justo proviniendo de alguien que es capaz en el uso de la palabra, me parece que hay otros condimentos". "La operación es completita", agregó.

"Ojalá mire las redes de mi esposa, vea las cosas que le dijeron y tome dimensión de lo que produjo. Me parece difícil no pensar que este podía ser un desenlace de generar misterio. ¿Qué esperaba que pasara después?", expresó Kicillof quien fue entrevistado por TN, C5N y A24.

En esa línea, agregó: "Si entrás a las redes sociales de mi compañera, le tiraron odio y violencia; y eso es responsabilidad de Sarlo, aunque sea involuntario".

Sobre el pedido de disculpas de Sarlo, manifestó: "Cuando a uno le tiran un balde de barro y después le dan un pañuelito para limpiarse, se pasan días y días limpiándose. Ese malentendido o expresión mal usada, justo proviniendo de alguien que es capaz en el uso de la palabra, me parece que tiene otros condimentos, porque la movida política todavía está".

Axel Kicillof: "Beatriz Sarlo tiene derecho a no vacunarse, pero no a embarrar a nadie"

"No suelo interrumpir mi trabajo para desmentir, porque me tomaría el día. Pero en este caso fue un ataque a mi familia, directamente. Una mentira grande como una casa, donde la que generó todo este lío, que es Sarlo, había usado mal la expresión", sostuvo Kicillof.

Al respecto, el gobernador reseñó que Sarlo "estuvo un mes para cambiar la expresión. No me van a convencer de que nunca se dio cuenta", insistió.

"Pensé que alguien le había ofrecido una vacuna. Después va al juzgado con estos mails y a los 5 minutos se filtra el mail y se convierte en un titular", dijo y aseveró: "La operación es completita".

"Mirá si te voy a ofrecer algo turbio por mail y a través de un tercero. Lo que ofrecíamos, que finalmente no se hizo, era que toda la gente se vacunara arriba del escenario, con las cámaras. No iba a estar yo y no iba a haber propaganda de la Provincia", añadió.

En esa línea, agregó: "Mi esposa (por Soledad Quereilhac) no ofrece vacunas, no se vacunó nadie de mi familia. Lo que titulan algunos medios es mentira y una campaña horrible y de odio hacia mi familia".

El gobernador recordó que, en enero, en Villa Gesell anunció el inicio de una campaña denominada "Yo pongo el hombro" para sumar personalidades que se vacunarían en público para transmitir confianza a la sociedad y contrarrestar "el desprestigio a la vacuna que impulsaba una parte de la oposición".

Beatriz Sarlo y la Sputnik V: "Me autocritico fuertemente, no debí decir 'por debajo de la mesa'"

"Lo anuncié en una conferencia. Fue bien pública y dije que destinaría cien vacunas porque la idea era que se vacunaran para terminar con ese tremendo trabajo de desprestigio", subrayó.

Y detalló que en aquel momento, con la idea de motorizar la iniciativa, contactó "al director de la editorial en la que se publican mis libros (por editorial Siglo XXI) y el editor (Carlos Díaz) le mando un mail a Sarlo para invitarla a la campaña, porque es conocida y opuesta al gobierno".

"No fue mi esposa la que contactó a Sarlo porque no es su amiga. No le ofrecieron algo turbio ni por debajo de la mesa", puntualizó y luego aseguró que aquella campaña de concientización finalmente no se concretó, ya que la revista científica británica The Lancet publicó los resultados de los ensayos clínicos de la vacuna.

"Suspendimos la campaña de gente reconocida cuando el artículo de The Lancet hizo de goma el argumento antivacuna contra la Sputnik V", explicó Kicillof y luego agregó: "La campaña antivacuna fracasó, pero tuvimos que darle disputa".

"La campaña se politizó y por eso la idea de vacunar gente reconocida. Pero me llama la atención que termine en una canallada contra mi esposa", repudió el gobernador.

