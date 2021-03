Beatriz Sarlo contó que fue Soledad Quereilhac, esposa de Kicillof, quien le ofreció vacunarse

La escritora y columnista de PERFIL Beatriz Sarlo confirmó este miércoles 10 de marzo ante la justicia que la esposa de Axel Kicillof, Soledad Quereilhac, fue la que le ofreció vacunarse contra el coronavirus cuando aún no le correspondía. Lo declaró como testigo ante la jueza María Eugenia Capuchetti, que investiga la "Vacunación VIP".

"El ofrecimiento fue a fines de enero por intermedio de mi editor de Siglo XXI, Carlos Díaz. Por lo que yo entendí, desde provincia de Buenos Aires estaban vacunando para lograr fotos que persuadieran a la gente", dijo Beatriz Sarlo, quien había revelado en PERFIL cómo le ofrecieron "por debajo de la mesa" la vacuna.

"En ese momento todavía había cierta duda de la efectividad de la vacuna", agregó ante la jueza Capuchetti y el fiscal Eduardo Taiano. Según detalló Sarlo, el ofrecimiento provino "desde provincia de Buenos Aires, a través de la esposa del gobernador de Buenos Aires, Soledad Quereilhac", a quien conocía de ámbitos académicos.

"No acepté vacunarme porque tengo ética", dijo Sarlo a la prensa al arribar a los tribunales de la calle Comodoro Py para declarar como testigo y adelantó que daría "toda la información" a la jueza del caso. La escritora fue citada como testigo en la causa en la que se investiga la Vacunación VIP, que derivó en el despido de Ginés González García, que está imputado.

Los investigadores ya escucharon como testigos a médicos y empleados del Hospital Posadas, donde eran derivadas personas desde el Ministerio para vacunarse.

También declararon ya los miembros de una comitiva del hospital que fue al Ministerio a aplicar vacunas, ocasión en la que se inmunizaron varias personas, entre ellas el periodista Horacio Verbitsky.

"Yo no tendría problemas en ponerme la vacuna, pero no quería que la vacuna se transforme en un toma y daca, por vacunar a una persona conocida. Estaba esperando que me tocara, de acuerdo a mi edad y mi lugar de residencia", manifestó.

Sarlo aportó el intercambio de mails con Díaz

La escritora aportó el intercambio de mails con Carlos Díaz, su editor en Siglo XXI, en el que responde a la oferta de vacunarse con la Sputnik V:

"Querido Carlos, me parece muy bien hacer campaña para que la gente se vacune. Pero me resulta un poco violento recibir a cambio el premio de la vacuna, que me daría en este mismo instante, por supuesto. Parece una campaña de los que pueden vacunarse ya, sin hacer colas ni esperar turnos. Me parece mal ese ejemplo de intelectuales que reciben ese privilegio", dice parte del mail.

Y continúa: "No tengo ningún inconveniente de que se utilice mi nombre expresando mi deseo de vacunarme. Pero no quiero vacunarme antes de que me toque solo porque soy un nombre conocido. No me parece ético. Soledad (Quereilhac) debería pensar este aspecto de su idea. Fue a la Facultad de Filosofía y Letras no a estudiar publicidad a todo trapo sino para aprender a reflexionar sobre las consecuencias de la primera idea que se le pase por la zabiola. Podés pasarle este mensaje si te parece que ayuda a no precipitarse con la primera idea publicitaria, sin pensar en la dimensión moral de todo el asunto. Espero una respuesta a estas consideraciones, aunque tampoco me ilusiono con recibirla ya que el apuro puede mas que la reflexión. Abrazo. Beatriz".

La respuesta que le hizo llegar Soledad Quereilhac

Carlos Díaz le escribió a Sarlo: "Entiendo perfectamente lo que decís y se lo comentaré a Soledad. Cuando hablé le plantee explícitamente el asunto que comentás. Me parecía que el único justificativo para que alguna gente prestigioso y/o famosa se salteara algunos lugares de la fila de vacunación tenia que ser que todo fuera en el marco de una campaña bien armada y no un rejunte de gente vacunándose y poniendo fotos en las redes, cosa que podía ser malinterpretada o vista como una avivada. Ya aceptaron un montón de figuras y creo que lo que Soledad quería aportar era riqueza y diversidad, y por eso a la lista de actores, deportistas, etc. quería sumar a figuras de la academia o del campo intelectual. Para ella sos uno de sus exponentes máximos y por eso pensó en vos".

