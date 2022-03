Barrionuevo reaparece en la interna gastronómica

Tras un largo silencio y escasas apariciones públicas, Luis Barrionuevo se mete de lleno en la interna del sindicato de Gastronómicos de la Ciudad de Buenos Aires, en la que el oficialismo que encarna su ex cuñado, Dante Camaño, disputa la conducción de la seccional con la oposición que le responde.

El histórico dirigente sindical, actual secretario general de Uthgra, según confirma su entorno a PERFIL, estará presente este lunes a las 16 en la Federación de Box, lugar en el que se desarrollará un acto de su Lista Azul, que a nivel porteño lidera Humberto Ballhorst. Allí, brindará unas palabras sobre una contienda electoral que tuvo un primer capítulo el pasado 2 de diciembre y, por distintas presentaciones judiciales, aún no cuenta con una definición.

Para los integrantes de la Azul, la poca “celeridad judicial” y un fallo adverso, firmado por la jueza Ana Clara Alfie, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo, que avaló los sufragios del año pasado, terminaron por definir la participación del ex senador de Catamarca. “A Luis lo subieron al ring”, reconocen desde su lado.

En este enfrentamiento, el Consejo Directivo Nacional de Uthgra, también comenzó a jugar: en la última semana emitió una solicitada reclamando nuevas elecciones en la Capital Federal. “Los Secretarios/as Generales, Delegados y trabajadores de todo el país nos dirigimos respetuosamente a la Justicia y al Ministerio de Trabajo de la Nación para decirles, que los trabajadores gastronómicos merecemos expresarnos en elecciones libres, transparentes y democráticas, no queremos ni patovicas, ni barras bravas como ocurrió el pasado 2 de diciembre, ellos nada tienen que hacer, ellos no votan, los que deben hacerlo son los legítimos aliados de Uthgra CABA”, afirmaron.

En el texto, se destacó que “el 2 de diciembre se llevaron a cabo elecciones en las cincuenta y siete (57)

Seccionales y Delegaciones de todo el país con total normalidad y se han puesto en funciones a todas las Comisiones Ejecutivas, aún en aquellas donde no ganara la lista oficial, demostrando la voluntad cívica y democrática de esta organización gremial”.

También hubo un párrafo dedicado a Camaño, a quien el barrionuevismo acusa de liderar un gremio “sólido económicamente, pero que no está al servicio de los trabajadores”: “de nada sirven las arcas llenas si no van a ser utilizadas en favor de quienes son los destinatarios, los trabajadores gastronómicos. No vamos a contestar agravios, solo nos interesa garantizarles a los trabajadores su derecho a votar porque más allá de los dirigentes circunstanciales está la unidad de los trabajadores gastronómicos”.

El futuro de las elecciones. La decisión de la magistrada Alfie, quien convalidó el último sufragio que da como ganador al sector de Camaño, fue apelada por Ballhorst. En diálogo con este medio, el representante opositor indicó que habrá novedades en los próximos días y que el fallo de la jueza “fue aberrante, no tiene pies ni cabeza. Además, no va al fondo de la cuestión porque el 80% de los afiliados no logró votar”.

Luego, Ballhorst precisó que tienen en su poder “todo tipo de pruebas” para demostrar que las elecciones no fueron limpias: “tenemos filmaciones y fotos en donde se ven a barrabravas que no dejaron votar. Y ahora el oficialismo no quiere ir a elecciones. No quiere salir a jugar y se fue a la Justicia”.

Por otro lado, señaló que la Azul continuará en campaña como en las últimas semanas, “hablamos cara a cara con los trabajadores, como siempre”, y no descartó movilizaciones en reclamo de un nuevo acto electoral.