Beraldi, sobre la reacción de la Corte: "¿Qué van a hacer? ¿Sacar fallos que molesten al gobierno?"

El abogado penalista de Cristina Kirchner, Carlos Alberto Beraldi, dijo que si la Corte Suprema se enoja porque una comisión va a analizar su funcionamiento “no es muy democrática”. “¿Qué van a hacer, sacar fallos que molesten al gobierno?”, se preguntó, en una entrevista que le hizo la periodista Romina Manguel en radio y en la que aludió a la tapa de la edición impresa de PERFIL.

Beraldi integra el equipo de 11 juristas que aconsejará al presidente Alberto Fernández sobre eventuales cambios en la Corte Suprema, advirtió que no es una conducta apropiada responder a esto con fallos adversos. “No está bien”, afirmó.

Además, desmintió que ser el abogado de Cristina y asesorar al presidente sobre cambios en la justicia represente un conflicto de interés. “Yo no tenía duda de que me podían cuestionar, pero no con un argumento serio ni con una razón de peso concreto, ni jurídica ni ética. Yo integro solamente un consejo consultivo sobre cuestiones de las que he venido trabajando durante 30 años”, explicó en FM Milenium.

El abogado de la vicepresidenta se refirió específicamente a la tapa del diario PERFIL: “Leía en un diario que la Corte tiene un as en la manga. ¿Qué van a hacer los jueces? ¿Sacar fallos que molesten al gobierno?”, se preguntó. Y dijo que quiere creer que son solo versiones de los medios y no algo que vaya a suceder en la realidad.

El letrado sostuvo además que ninguna causa vigente contra la vicepresidenta va a cambiar por una eventual reforma judicial en el Congreso ni por lo que él pueda aconsejar en la comisión de juristas. "Mañana (por este lunes 3 de agosto) se va a reanudar el juicio de obra pública. Nosotros hemos pedido ir a juicio oral lo antes posible", explicó.



