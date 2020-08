Tras más de cuatro meses parado se reanuda el juicio a Cristina Kirchner

Las 9.30 de mañana marcarán la reanudación del juicio de “Obra Pública”, como se conoce al debate que tiene a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, por primera vez en el banquillo de los acusados. Será la primera audiencia tras más de cuatro meses de inactividad por la pandemia de Covid-19 que golpea al país. Precisamente por ese motivo la continuación del debate se da de forma virtual, a través de la plataforma Zoom. En el juicio se juzga el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez, otro de los acusados en el caso.

Entre los trece involucrados en el juicio, además de Báez y CFK, están el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario José López, y Santiago Kirchner, primo del ex presidente, Néstor Kirchner.

Para la audiencia de mañana está prevista la declaración como testigo de Javier Iguacel, ex titular de Vialidad durante el macrismo. Iguacel estará en la sala de audiencia de Comodoro Py, en el mismo recinto que los jueces, en tanto que el resto de las partes se conectará vía remota. La modalidad fue elegida por los magistrados del Tribunal Oral Federal (TOF) 2, tras varias consultas e idas y vueltas con el Consejo de la Magistratura. La primera prueba para reanudar el debate se hizo a comienzos de la semana pasada y arrojó problemas técnicos, en tanto que la segunda fue exitosa y allí se decidió el reinicio del juicio.

El debate comenzó el 21 de mayo de 2019 y en diciembre pasado cerró su etapa de indagatorias con la declaración de CFK. Fue el 2 de diciembre, ocho días antes de asumir la vicepresidencia, en las que durante más de tres horas expuso en el juicio. Allí, de forma vehemente, preguntó: “Si Lázaro Báez, que siempre vivió en Santa Cruz, ¿por qué Néstor no lo hizo empresario los 16 años que fue gobernador? Ni pintar el nombre en las paredes sabían en Buenos Aires y ustedes dicen que tenía desde Santa Cruz un plan maestro para saquear la obra pública. Pero por favor, digan cosas lógicas. Por Dios, para mentir hay que saber mentir”.

En tanto que, dirigiéndose a los jueces del TOF soltó: “En el año 1994 se introduce la figura del jefe de gabinete, el responsable de la ejecución del presupuesto, sin embargo acá no está citado ningún jefe de gabinete y no digo que tengan que estar acá. El que ejecuta el presupuesto es el jefe de gabinete, no el presidente o presidenta de la nación. Si es así, van a tener que citar al presidente de la República, que fue jefe de gabinete de 2003 a 2008”. Tras lo cual agregó: “este tribunal, el del lawfare, seguramente tiene la condena escrita. No me interesa, a mi me absolvió la historia, me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia”.

Después de eso se abrió la etapa de testimoniales, en la que, entre otros, ya declararon, Ricardo Stoddart, ex director de Jurídicos de Vialidad durante la gestión de Cambiemos, así como los ex legisladores Juan Carlos Morán, Margarita Stolbizer y Fernando Sánchez, entre otros.