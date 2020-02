Reanudan el juicio que tiene a Cristina en el banquillo

por Cecilia Devanna

El juicio de “Obra Pública”, el primero que tiene a la vicepresidenta Cristina Kirchner en el banquillo de los acusados, continuará mañana con la ronda de declaraciones testimoniales. Será el turno de Ricardo Stoddart, a cargo de Asuntos Jurídicos de Vialidad durante la gestión de Javier Iguacel, y uno de los patrocinantes de la denuncia. Su testimonio fue pedido por la fiscalía de juicio, a cargo de Diego Luciani, la Oficina Anticorrupción (OA), la

Unidad de Información Financiera (UIF), y algunas de las defensas.

El debate comenzó el 21 de mayo pasado y en él se juzga el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz en favor del Grupo Austral, de Lázaro Báez, otro de los trece involucrados. En el banquillo de los acusados, junto a él y Cristina están el ex secretario de Obras Públicas durante el kirchnerismo, José López, y el ex ministro de Planificación, Julio De Vido.

El testimonio de Stoddart se sumará a los que ya dieron Juan Carlos Morán, Margarita Stolbizer y Fernando Sánchez, con quien se reanudó el juicio, tras la feria de verano, el pasado lunes.

Morán, ex legislador de la Coalición Cívica (CC), fue uno de los denunciantes del caso y quien, en diciembre pasado abrió la ronda de testimoniales. Allí, ratificó presuntas irregularidades en la adjudicación de obras a Báez. “Observábamos que una empresa, particularmente Austral Construcciones, se había constituido días antes de la llegada a la presidencia de la Nación de Néstor Kirchner”, sostuvo. “Pasaba algo muy particular, en realidad no había competencia y ganaba Austral Construcciones”, agregó. Tras lo que señaló una decisión del kirchnerismo “de otorgar mucho presupuesto a un ministerio que fue creado desde esta gestión, el de

Planificación Federal a cargo de Julio De Vido durante doce años”.

En el mismo sentido fue Stolbizer, al asegurar: “Lázaro Báez era empleado o funcionario en el Banco de Santa Cruz y tenía relación personal con el entonces gobernador Néstor Kirchner y se fue acentuando, tuvieron negocios juntos”. Tras lo que agregó que Báez “constituyó Austral Construcciones en 2003 y empieza a recibir licitaciones y beneficios por parte del Estado no solo de Santa Cruz, sino también del gobierno nacional”.