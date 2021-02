Berni pone su foco en la elección y la policía Bonaerense amenaza con nuevos reclamos  

Sergio Berni es ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, pero mientras está al frente del área más sensible de todas, también le dedica tiempo a sus aspiraciones personales dentro de la política. El funcionario no oculta su intención de ascender dentro del Partido Justicialista y reitera a quien lo escucha en reuniones privadas que aspira a liderar la lista de diputados nacionales por el distrito. El problema de esto es que en paralelo, crece el malestar dentro de la policía Bonaerense por la falta de recursos y los hechos de inseguridad que se muestran cada vez más violentos.



Ya a fines del 2020 varios grupos de Whatsapp de policías volvieron a insistir con reclamos de todo tipo que se resumen en conflictos de larga data. Primero, equiparar los sueldos con los de la Ciudad de Buenos Aires pero también los asuntos vinculados a los chalecos, las municiones y hasta la creación de hospitales policiales. Atentos a esta situación, comenzó a circular que la próxima protesta sería el 11 de febrero con epicentros en Puente 12 (La Matanza), Mar del Plata y Pinamar con familiares de oficiales al frente de los reclamos.

Además, según pudo saber PERFIL de fuentes policiales, los comisarios de los distritos más calientes están reclamando mayor asistencia por los desbordes en los hechos de inseguridad. Insisten con que Berni no tiene vínculo aceitado con las jurisdicicciones sino solo institucional con el jefe de la policía, Daniel Alberto García.



Si bien los grupos que se denominan autoconvocados pero que responden por lo bajo a segundas líneas y jefes de algunas jurisdicciones, insisten que "no hay ánimo para reclamar", las señales de alerta ya se encendieron. Sobre todo por el pasado inmediato, cuando el 9 de septiembre la protesta escaló a tal punto que los patrulleros practicamente rodearon la Quinta de Olivos y hasta rechazaron la invitación de voceros del presidente Alberto Fernández para calmar los ánimos.



Quizás por eso el ministro empezó a levantar el perfil nuevamente. Esta tarde estará en Escobar junto al intendente Ariel Sujarchuk para entregar patrulleros en el marco del Programa de Fortalecimiento de Seguridad. Aunque hay quienes ven otro objetivo, más allá de mostrarse frente a los efectivos. ¿La razón? Berni quiere subir en los puestos de poder dentro del Justicialismo. Busca, además, liderar la lista de diputados nacionales que compita en Buenos Aires y aspira a ser gobernador. Todo bajo el paraguas de Cristina Fernández de Kirchner.

"Puede volver el reclamo de la policía por sueldos, ahora me parece que no corresponde porque hubo un compromiso cumplido del Gobierno bonaerense para reparar las injusticias que tenían y se profundizó en el gobierno de María Eugenia Vidal. Me llama la atención que cuando fue el peor momento de la policía bonaerense, cuando no tuvieron inversiones, hubo un silencio absoluto de la policía, asumieron la degradación de la carrera policial", dijo esta mañana con Luis Novaresio en radio La Red.

"Si hay una movilización policial el Ministerio actuará como dice la ley, habrá sanciones. Hubo sanciones en septiembre y hay expedientes judiciales para exonerar a los que no cumplieron", finalizó, redoblando la apuesta.