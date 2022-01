Berni y el polémico viaje a México de Luana Volnovich: "Tiene derecho a vacacionar donde quiera"

Sergio Berni se metió en la polémica por el viaje a México de Luana Volnovich, pero le restó importancia. Para el ministro de Seguridad de Buenos Aires la titular del PAMI "tiene todo el derecho del mundo a vacacionar donde ella quiera".

"En un sistema capitalista, uno con su dinero hace lo que quiere y va a donde quiere. Se lo merecía. No nos olvidemos que ha sido la funcionaria que ha tenido sobre sus espaldas la responsabilidad de cuidar, cuando no existía la vacuna, al grupo etario más frágil ante el COVID, que fueron los ancianos”, expresó el funcionario bonaerense.

El escándalo por el viaje de la funcionaria estalló el martes 11 de enero pasado cuando se viralizó un video que mostraba a la titular de la obra social de los jubilados y pensionados junto a su pareja y número dos del PAMI, Martín Rodríguez, charlando en un bar del exclusivo de Holbox en el caribe mexicano Sobre ese destino exclusivo Berni reconoció que "no conocía la isla". “La verdad, la googleé y me encantó. Si puedo, me voy a tomar unos días ahí”, aseguró.

Luana Volnovich viajó a México con su pareja y número dos del PAMI, Martín Rodríguez.

Al mismo tiempo, el ministro bonaerense marcó diferencias con el exsecretario de Seguridad y Política Criminal de la Nación, Eduardo Villalba, quien esta semana no solo repudió la actitud de Volnovich, sino que además reclamó su renuncia.

“La diferencia entre Luana y Villalba es que ella se fue 15 días de vacaciones, con su dinero, eligió el lugar y todos sabemos dónde está. En cambio, Villalba estuvo dos años de vacaciones pagas por el Estado, y no sabemos dónde. Así que me parece que si alguien se tiene que callar la boca es Villalba”, acusó el ministro en declaraciones a Infobae.

Holbox, la isla del Caribe donde veranea Volnovich, tiene hospedajes de US$ 6000 la noche

El mismo día que se conoció el video, Villalba criticó el viaje de la titular del PAMI a las paradisíacas playas de Holbox. "Si no me equivoco, hay una renuncia a disposición del Presidente desde el 15 de setiembre. Es hora de hacerla efectiva. Lo señalo desde mi humilde lugar, como parte del FdT [Frente de Todos], y de este gobierno (aún sin ser funcionario en este momento)”, escribió el ex funcionario en su cuenta de Twitter.

Villalba había tenido, durante su gestión, un fuerte cruce con Berni por el caso de una niña que fue secuestrada durante tres días y encontrada en Luján junto con su captor.

En cambio, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, no tomó una postura: "No soy celador de nadie, es una cuestión que deberá resolverlo otro, no yo", se excusó el funcionario.

LN cp